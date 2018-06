Albisola Superiore. Si chiama “Croceropoli” ed è l’evento organizzato sabato 9 giugno dalla Croce Verde di Albisola per sensibilizzare i più piccoli alle manovre di soccorso.

“Abbiamo creato un percorso dove i bambini potevano provare ciò che noi effettuiamo in ambulanza come il massaggio cardiaco e la spinalizzazione del paziente, ovviamente il tutto posto come gioco. Dopodiché hanno visitato l’ambulanza e gli è stata offerta la possibilità di un breve giro a bordo. Al termine è stato rilasciato un attestato di partecipazione ed è stata ifferta una merenda con succo e pane e Nutella” spiega il consigliere delegato per la Croce Verde di Albisola Francesca Casalinuovo.

“La giornata è stata magnifica, c’è stata parecchia affluenza. Bambini e genitori hanno gradito l’iniziativa e noi volontari siamo rimasti più che soddisfatti” concludono dalla Croce Verde di Albisola.