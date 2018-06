Uic Conference, l’Ad di Bombardier: “Sfruttare i nostri corridoi ferroviari per recuperare competitività”

Genova. Si è tenuta questa mattina a Genova la cerimonia di apertura della sesta edizione della UIc Global Rail Freight Conference, organizzata da Uic in cooperazione con Ferrovie dello Stato Italiane. Alla Conferenza era presente per Bombardier Transportation anche Oscar Vazquez, Head Sales & Delivery Iberia, Italy, Middle East and South Africa.

A margine dell’evento, l’Ad di Bombardier Transportation Italia Luigi Corradi ha dichiarato: “Il rapporto annuale dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti italiana testimonia come l’Italia abbia realizzato nell’ambito del trasporto merci ferroviario un’importante crescita del valore della produzione (+9,3 per cento dal 2015 al 2016), registrando la miglior performance in termini di tonnellate/chilometro trasportate su ferro rispetto alle sette maggiori economie europee che insieme rappresentano i 2/3 del Pil del continente (Germania, Francia, Italia, Spagna, Olanda, Svezia e Polonia). Un traguardo cui Bombardier ha contribuito fornendo soluzioni tecnologiche all’avanguardia per il trasporto su ferro quali ad esempio la nuova locomotiva TRAXX DC3”.

“L’evento di UIC è l’occasione per radunare i più importanti operatori nazionali e internazionali per confrontarsi su uno sviluppo che metta al centro sostenibilità e intermodalità. Il nostro paese, per la sua collocazione geografica, è in una posizione strategica e centrale rispetto al sistema di corridoi europei per la mobilità ferroviaria: è un elemento strategico su cui è necessario fare leva non solo per togliere sempre più mezzi pesanti dalla strada (obiettivo fondamentale in chiave di sostenibilità ambientale) ma soprattutto per recuperare competitività per l’intero sistema-paese”.