È ubriaco e infastidisce i clienti di un bar, arrivano i carabinieri e lui li aggredisce: arrestato ad Albenga

Albenga. Aveva alzato decisamente il gomito e, di conseguenza, stava dando fastidio agli avventori di un bar di Albenga. Per questo, ieri, sono stati allertati i carabinieri che al loro arrivo nel locale sono minacciati e spintonati da un marocchino, Mouludi El Hommaui, 31 anni, in preda ai fumi dell’alcol.

A quel punto i militari hanno bloccato lo straniero per accompagnarlo in caserma, ma una volta arrivati al comando dell’Arma, El Hommaui ha continuato a dare in escandescenze colpendo anche un carabiniere (che è stato poi medicato in ospedale). Il nordafricano è stato quindi arrestato per minacce, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Sottoposto ad accertamenti medici, i sanitari hanno rilevato uno stato etilico molto elevato, ovvero 4 grammi/litro.

L’uomo questa mattina è stato processato per direttissima in tribunale. Il suo arresto è stato convalidato ed il giudice ha disposto per l’imputato gli arresti domiciliari. Vista la richiesta di termini a difesa del suo legale, l’avvocato Graziano Aschero, il processo è stato rinviato al prossimo 17 luglio.