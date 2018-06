Trofeo di Pontelungo: partono forte G.B. Costruzioni, Barberzizzati e Mauri’s Pub Team

Albenga. Si sono giocate le prime nove partite del Trofeo di Pontelungo, che proseguirà fino alla fine di luglio.

A dare il primo calcio d’inizio di questa quinta edizione, sempre in memoria di Simone Fiorito, giocatore e dirigente della Asd Pontelungo 1949, sono stati il sindaco della città di Albenga, Giorgio Cangiano e il consigliere della Lista Civica Ingauna, Massimiliano Nucera, accompagnati dal presidente della Asd Pontelungo 1949, Michele Neri.

Non sono mancate, già dalla prima serata, tensioni che hanno reso la seconda partita della serata difficile per l’arbitro, Enrico Picciaia. I match di questi primi tre giorni, molto animati e combattuti, hanno subito dimostrato la qualità e la forza delle squadre iscritte a questa quinta edizione, facendo vedere agli spettatori grandi giocate e belle reti. Ben quattro le sfide terminate in pareggio.

Di seguito i risultati delle partite.

Ottica Space – Bar H Ceriale 3-5

Hamburguesa Loca Loano – CLM Lavorazioni Metalliche 0-3 (a tavolino)

Mauri’s Pub Team – Pasticceria Bar “Impero” Alassio 7-3

GFBwin888it – Barberzizzati 0-4

Real Conoscenti Garofalo – G.B. Costruzioni 1-6

Ferrara Costruzioni – MT Luxury Rent Car 2-2

Azienda Agricola Brignè – Rivierahouse 3-3

Edilneri – La Taberna del Foro 1-1

Pizzeria Le Anfore – Rivierauto Galvagno 3-3