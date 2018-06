Trofeo di Pontelungo: al via la quinta edizione del Memorial Simone Fiorito

Albenga. Questa sera, giovedì 14 giugno, riparte il Trofeo di Pontelungo, giunto alla sua quinta edizione.

Il torneo è dedicato alla memoria di Simone Fiorito, giocatore e dirigente della ASD Pontelungo 1949.

Saranno tre le partite che si disputeranno ogni sera, fino alla fine di luglio, dalle ore 20,30 alle ore 23,30 presso il campetto a 6 di Viale Pontelungo, situato dietro il Santuario.

Le partite avranno una durata di 25 minuti per tempo e si svilupperanno su due tempi, dalla domenica al venerdì.

Le squadre, in totale 24, suddivise in quattro gironi da sei, sono pronte a contendersi il titolo.

Al fischio d’inizio, che si terrà questa sera alle ore 20,30, saranno presenti il sindaco della città di Albenga, Giorgio Cangiano, e il consigliere della Lista Civica Ingauna, Massimiliano Nucera.

Durante tutta la durata del Trofeo si potrà usufruire del servizio bar-ristoro situato all’interno della struttura affianco al terreno di gioco. Sarà possibile assistere ai match in maniera totalmente gratuita, sulle tribune.

Tutto questo è possibile grazie all’organizzatore Emanuele Scorsone e al suo staff, composto da Mattia Salvatico e Pierluigi Messina, alla società ASD Pontelungo 1949 e al suo presidente Michele Neri.

Ecco il calendario del torneo: