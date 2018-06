Trofeo Nando Cogno, due terzi posti per le formazioni della Veloce

Savona. Mentre c’è grande attesa per la gran serata finale di venerdì, che avrà quale ospite d’eccezione Stephan El Shaarawy, è già tempo di bilancio in casa Fbc Veloce 1910 per la recente partecipazione alla XXXVII edizione del Trofeo Nando Cogno, organizzato, come di consueto in maniera impeccabile, dall’Unione Sportiva Legino 1910.

La società velociana ha partecipato alla manifestazione con complessivamente quattro leve (Pulcini 2007, Esordienti 2006, Esordienti 2005 e Giovanissimi 2003), ottenendo consensi ed applausi a 360 gradi.

A parte la sfortunata prestazione dei 2003, che hanno dovuto, loro malgrado, abbandonare il torneo pressoché da subito, la Veloce ha ottenuto ben due terzi posti ed un quarto posto di tutto rispetto.

Nello specifico i 2007 della collaudata coppia di mister Parodi e Tognetti si sono imposti ai calci di rigore nella finalina di consolazione contro il Legino, mentre i 2006 di mister Morando si sono dovuti arrendere, seppur di misura (0-1), ai pari età padroni di casa.

Medaglia di bronzo, infine, anche per i 2005 di mister Pisano (nella foto), che, battendo 1 a 0 il ben attrezzato Varazze al termine di una partita assai combattuta, hanno concluso nel migliore dei modi una stagione assolutamente positiva.

A tutti i propri atleti, allenatori e dirigenti la società granata ha espresso i più sentiti ringraziamenti per il notevole impegno profuso e per gli ottimi risultati conseguiti.