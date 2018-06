Traffico e viabilità, molto partecipata la prima conferenza del laboratorio di “Albisola in testa”

Albisola Superiore. Si è tenuta ieri la conferenza organizzata dal laboratorio programmatico di “Albisola in testa” sui temi della mobilità sostenibile e delle infrastrutture.

L’incontro, che è stato presentato e moderato da Andrea Toso, ha visto l’introduzione sulle tematiche della serata da parte di Luca Delbene, il quale ha sottolineato come sia “fondamentale, oltre a sostenere la battaglia per l’interdizione al transito dei mezzi pesanti nelle Albisole, avere una visione di più ampio respiro che non può prescindere dall’affrontare il nodo del raccordo tra il casello autostradale di Albisola con l’Aurelia bis e la ripresa progettuale del Metrobus, ovvero di una linea di trasporto ecologica, elettrica, in sede propria o prioritaria tra Savona e Albisola”. Non per ultimo si è evidenziata l’esigenza di “adottare una pianificazione della mobilità e delle infrastrutture a livello di comprensorio con i Comuni di Savona, Albissola Marina, Celle”.

Sono seguite le relazioni dell’architetto Antonio Schizzi inerente gli studi dell’incidenza del traffico sul savonese e le possibili soluzioni nel breve e lungo periodo; quella del dottor Armando Leoni di Tema Srl, concernente i piani urbani della mobilità sostenibile basati su un processo di partecipazione dei cittadini e in chiusura l’intervento dell’ingegner Riccardo Genova (presidente del collegio ingegneri ferriovari della Liguria e docente di ingegneria dei trasporti all’università di Genova), che ha sostenuto come “la futura apertura dell’Aurelia Bis, pur rappresentando un passo avanti, lasci irrisolte le questioni del raccordo tra il casello di Albisola e l’immissione sull’Aurelia Bis, e quella dell’accesso al porto di Savona dei mezzi pesanti e che occorra dunque porre rimedio al più presto a tali criticità valorizzando nuovi sistemi come quello filoviario più adatto, efficiente e meno costoso per garantire, allo stesso tempo, puntualità, velocità commerciale ed efficacia ai collegamenti tra Albisola e Savona, e per rendere più appetibile l’utilizzo del mezzo pubblico, contribuendo in questo modo al decongestionamento dell’Aurelia e dei centri urbani interessati”.

Al dibattito hanno partecipato e sono intervenuti, tra gli altri, Lionello Parodi (sindaco di Albisola Superiore dal 2004 al 2009), Renato Zunino ( sindaco di Celle Ligure), Claudio Strinati (presidente di Tpl Linea), Daniela Pongiglione (consigliere comunale di Savona), l’assessore Roberto Gambetta e vari esponenti della società civile albisolese e dei paesi limitrofi. In particolare, Renato Zunino ha illustrato un’intesa raggiunta tra i sindaci di Savona, Albisola Superiore, Albissola Marina, Celle Ligure che hanno presentato una istanza comune al Prefetto di Savona, per aprire un tavolo tecnico volto a risolvere il problema del traffico dei mezzi pesanti.

“Questo e solo un primo ragionamento sulla viabilità del nostro territorio – affermano gli organizzatori Toso e Delbene – Già ieri sera abbiamo ottenuto importanti riscontri da sviluppare nei prossimi mesi in una proposta concreta per Albisola”.