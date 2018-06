Traffico di cocaina ad Abenga: tre persone arrestate dai carabinieri

Albenga. Tre persone finite in manette, ma anche un ingente quantitativo di polvere bianca e di contanti sequestrati. E’ il bilancio dell’ultima operazione anti droga, nome in codice “Barba”, conclusa nelle scorse ore dai carabinieri della compagnia di Albenga sotto il coordinamento del sostituto procuratore Chiara Venturi.

Secondo quanto trapelato in carcere sono finiti tre cittadini marocchini che avevano messo in piedi un importante traffico di cocaina. L’indagine ha consentito il sequestro di oltre 1 chilogrammo e 200 etti di cocaina, 2 autovetture e circa 60.000 euro in contanti.

Tutti i dettagli dell’operazione saranno resi noti domani mattina nel corso di una conferenza stampa che si terrà domani mattina al comando provinciale dei carabinieri di Savona.