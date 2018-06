Albisola Superiore. La mozione è passata, ma secondo il comitato che si batte contro i tir sull’Aurelia, annacquata del suo valore iniziale e nessuna ordinanza ad hoc per il blocco dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate in uscita dal casella autostradale. E’ quanto è emerso ieri sera nell’atteso Consiglio comunale con al centro la viabilità albisolese e le richieste arrivate di maggiore sicurezza e interventi drastici dopo due investimenti mortali.

Il comitato spontaneo “Albisola Vivibile” aveva raccolto 2350 firme in una petizione che chiede di interdire il traffico pesante nella tratta casello di Albisola-porto di Savona. E ieri, nel corso del Consiglio comunale, al centro la mozione presentata dal consigliere di minoranza Marino Baccino.

Il sindaco Orsi ha puntualizzato che Albisola è un comune inferiore ai 10 mila abitanti e che quindi non è di sua competenza una ordinanza del genere, invocando ancora la Prefettura (in quanto il problema coinvolge anche il comune di Albissola Marina). L’amministrazione albisolese, comunque, è al lavoro per predisporre un provvedimento che possa almeno attenuare la circolazione del tir, magari con limitazioni in alcuni periodi e in alcune fasce orarie, ma il blocco totale non è possibile.

Per questa soluzione il primo cittadino albisolese ha chiesto la firma di un documento da parte di tutto il Consiglio e di tutti i consiglieri comunali, con l’assunzione di responsabilità di un atto per il quale si potrebbe anche essere citati in giudizio per danni.

Alla fine la mozione originaria è stata snaturata del suo contenuto principale e di fatto la discussione sul traffico albisolese è stata rinviata: anche per questo il comitato è pronto ancora a dare battaglia, non solo per il problema dell’aumento dei camion come sicurezza stradale anche sul fronte ambientale e dall’inquinamento prodotto dall’aumento dei tir in uscita dal casello albisolese.