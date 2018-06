Tpl Linea, ecco gli orari estivi in vigore dal 30 giugno

Savona. A partire dal 30 giugno 2entreranno in vigore gli orari estivi di Tpl Linea.

Tra le principali modifiche si evidenziano le seguenti variazioni:

– LINEA 1 E 1/ LEGINO – LA RUSCA: nelle giornate feriali saranno in vigore gli orari già previsti per le giornate di sabato;

– LINEA 4 UNIVERSITA’ – VIA ALESSANDRIA: nelle giornate feriali saranno in vigore gli orari già previsti per le giornate di sabato;

– LINEE 6 E 6/ SAVONA – VADO LIGURE: nelle giornate di sabato saranno in vigore gli orari già previsti per le giornate da lunedì a venerdì;

– LINEA 40/ SAVONA – FINALE e 40 FINALE – ANDORA: entrerà in vigore il potenziamento estivo mediante l’introduzione di corse aggiuntive e la rimodulazione degli orari;

– LINEA 36 FINALE LIGURE – OLLE: la corsa feriale delle ore 8.30 e relativo ritorno verrà posticipata alle ore 8.45;

– LINEA 46/ MILLESIMO – CENGIO:

– le corse feriali in partenza da Millesimo per Cengio delle ore 10.05 e 10.45 – e relativo ritorno – verranno unificate nella corsa in partenza da Millesimo alle ore 10.35;

– la corsa feriale in partenza da Millesimo per Cengio – Case Rossi delle ore 15.10 verrà unificata con la corsa in partenza da Millesimo alle ore 14.50;

– LINEA 47 MILLESIMO – loc. ROSSI – CARCARE: la corsa feriale in partenza da Millesimo per loc. Rossi – Carcare delle ore 15.10 verrà anticipata alle ore 14.50;

– LINEA 50 MILLESIMO – ROCCAVIGNALE:

– la corsa feriale in partenza da Millesimo per Roccavignale delle ore 8.10 e relativo ritorno non verrà effettuata – resterà invariata la corsa in partenza da Millesimo alle ore 8.30;

– la corsa feriale in partenza da Millesimo per Roccavignale delle ore 10.25 e relativo ritorno verrà anticipata alle ore 10.15;

– la corsa feriale in partenza da Millesimo per Roccavignale delle ore 18.20 e relativo ritorno non verrà effettuata – resteranno invariate le corse in partenza da Millesimo alle ore 17.45 e 19.10;

– LINEA 54 MILLESIMO – PLODIO: la corsa feriale in partenza da Millesimo per Plodio – Carcare delle ore 15.50 verrà anticipata alle ore 15.40;

– LINEA 58 MILLESIMO – SAVONA: la corsa feriale in partenza da Millesimo per Plodio – Savona delle ore 15.50 verrà anticipata alle ore 15.40;

– LINEA 59/ CAIRO – PIANA:

– la corsa festiva in partenza da Cairo per Piana Crixia delle ore 12.15 e relativo ritorno verrà anticipata alle ore 12.00;

– la corsa festiva in partenza da Cairo per Piana Crixia delle ore 14.30 verrà posticipata alle ore 14.35.

Tutti gli orari aggiornati sono disponibili sul sito aziendale www.tpllinea.it o presso le biglietterie aziendali.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 019 2201231 (attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 7.15 alle ore 17.30 e il sabato dalle ore 7.15 alle ore 13.00) e consultare il sito internet all’indirizzo www.tpllinea.it.