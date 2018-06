Tovo, entro il 6 luglio le candidature per l’edizione 2018 del “Giacomino d’oro”

Tovo San Giacomo. “Ci sarà tempo fino alle ore 12.00 di venerdì 6 luglio per presentare le candidature alla nona edizione del premio “Giacomino d’oro”. Lo ha ricordato oggi il sindaco di Tovo San Giacomo Alessandro Oddo.

“Questo riconoscimento è destinato a premiare non solo i giovani residenti a Tovo San Giacomo che si siano distinti a livello internazionale, nazionale o regionale, nel campo dello studio, del lavoro, delle arti semplici ed applicate, dello sport o dell’impegno sociale, ma anche quei cittadini, residenti o non residenti, che si siano distinti a livello internazionale, nazionale o regionale, nel campo dello studio, del lavoro, delle arti semplici ed applicate, dello sport o dell’impegno sociale per il particolare impegno dedicato alla comunità locale di Tovo San Giacomo o che abbiamo dato lustro nei rispettivi ambiti lavorativi, professionali e personali al Comune di Tovo San Giacomo”.

Le candidature devono pervenire in busta chiusa (anche a mano) all’Ufficio Protocollo entro la data sopra indicata.

La Giunta comunale, sulla base delle candidature ricevute, assegnerà un massimo di due Giacomino d’oro che sarà consegnato la sera del 25 luglio, giorno della Festa patronale di Tovo San Giacomo.