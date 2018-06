Torna la Sagra della Ciliegia di Castelbianco, da quest’anno sull’Arca di Slow Food

“Liguria del gusto e quant’altro” è il titolo di questa rubrica curata da noi, Elisa (alla scrittura) e Stefano (alle ricerche), per raccontare i gusti, i sapori, le ricette e i protagonisti della storia enogastronomica della Liguria. Una rubrica come ce ne sono tante, si potrà obiettare. Vero, ma diversa perché cercheremo di proporre non solo personaggi, locali e ricette di moda ma anche le particolarità, le curiosità, quello che, insomma, nutre non solo il corpo ma anche la mente con frammenti di passato, di cultura materiale, di sapori che si tramandano da generazioni. Pillole di gusto per palati ligustici.

E’ tra le più antiche (se non la più antica in assoluto) sagra dell’entroterra di Ponente, arrivata quest’anno alla sua cinquantacinquesima edizione. E’ la Sagra della Ciliegia di Castelbianco, che quest’anno ha un motivo in più di festeggiare: la salita delle Ciliegie di Castelbianco sull’Arca di Slow Food, primo passo per arrivare ad ottenere il riconoscimento di Presidio Slow Food.

L’appuntamento è per sabato 2 e domenica 3 giugno. Si tratta di una piccola e accogliente festa di paese dove l’età media dei volontari aumenta ogni anno e la voglia di divertirsi è sempre la stessa e dove, da più di mezzo secolo, vengono proposti i piatti della tradizione utilizzando prodotti di eccellenza in un menù che parla ligure dall’inizio alla fine: trofie al pesto, ravioli, grigliate di carne, condigiun, tomini e crostate di ciliegie, e ancora la capra e fagioli del mitico chef Ferruccio, la trippa, la polenta e, dalla scorsa edizione i medaglioni di filetto di maiale con una salsa agrodolce di ciliegie di Castelbianco ideata da Giuseppe Marchese.

Sabato serata danzante con l’orchestra Rossella mentre domenica orchestra Beppe e Dany Band. Per i più piccoli torna Tazmani Animazione per entrambe le serate, mentre per grandi e piccini Foot Darts calcio-freccette. Dopo diversi anni torna il Concorso Ciliegia d’Oro con la premiazione del cestino di ciliegie più bello. Sabato apertura Stand gastronomici ore 19 mentre domenica apertura ore 12 e ore 19.

Questo il racconto di Manuela Ricci, presidente del Consorzio idrico e delle ciliegie di Castelbianco: “Le ciliegie sono il prodotto che più di altri caratterizza la produzione frutticola del paese. Appartenente alla famiglia delle Rosacce, le ciliegie ben si possono coltivare nel nostro territorio grazie alle particolari e favorevoli condizioni climatiche che favoriscono un’ottimale maturazione del frutto, anche le caratteristiche organiche del terreno influenzano favorevolmente le qualità organolettiche del frutti. I nostro territorio collinare costituito dalle tipiche fasce liguri fa sì che gli alberi siano sempre sottoposti all’esposizione del sole e del vento garantendo in questo modo una maturazione naturale e perfetta delle ciliegie. Le ciliegie di Castelbianco, accanto alla vendita come frutta fresca, diventano ottime marmellate, vengono conservate in sciroppo e sotto spirito (o grappa), ma anche utilizzate come creme di bellezza”.

