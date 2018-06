Pietra Ligure. Dopo il grande successo dello scorso anno, anche per l’estate 2018 ad ampliare l’offerta turistica di Pietra Ligure torna il ciclo di escursioni interamente dedicate alla scoperta del territorio e delle sue peculiarità.

Il mare con le sue innumerevoli sfumature, i caruggi e le piazze del centro storico dove si respira l’aria della Liguria più autentica, il fascino dell’entroterra: sono questi gli elementi intorno ai quali è nata “Discovery Pietra”, la rassegna di escursioni guidate ideato dall’amministrazione comunale che porterà il turista a vivere un’esperienza diretta con la nostra terra e con quanto di meraviglioso offre.

Foto 2 di 2



Lo snorkeling naturalistico sulla beach rock di levante, il trekking panoramico, i tour in mtb sui sentieri di Ranzi, i trail storico-culturali per le vie della vecchia città: i tanti visitatori che affolleranno la cittadina rivierasca avranno la possibilità di ‘vivere’ Pietra a 360°, scoprendo il fascino della sua natura sorprendente e delle sue tradizioni uniche e affascinanti.

Con Blue Adventures, Green Emotions e Historical Trail il turista potrà scegliere tra i suggestivi prodotti esperienziali che più lo interesseranno, potendo contare sul fatto che i ventidue tour saranno gratuiti e accessibili a tutta la famiglia, dagli adulti ai bambini.

“Anche quest’anno abbiamo lavorato per strutturare una proposta turistica che possa far scoprire ai tantissimi turisti che scelgono il nostro paese durante la stagione estiva, una Pietra a troppi ancora sconosciuta – spiega l’assessore al turismo e alla cultura Daniele Rembado, che prosegue: “Non solo una piacevole alternativa alla spiaggia ma un qualcosa che possa far vivere ai nostri ospiti un’esperienza, tale da incuriosirli ed indurli a tornare per godere del nostro meraviglioso territorio al di fuori dell’alta stagione”.

Il primo appuntamento sarà martedì 26 giugno con “Storie e storielle passeggiando per il centro storico”. Tutte le ventidue escursioni, organizzate in collaborazione con Salto nel Blu, AriAperta e Matetti da Pria, saranno accompagnate da guide esperte e saranno coordinate dall’Ufficio IAT del Comune di Pietra Ligure, presso il quale si potranno effettuare le relative prenotazioni.