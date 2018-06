Pietra Ligure. Soccorso contro San Nicolò: è già tempo di rivincita. Un anno fa, grazie all’iniziativa portata avanti da alcuni ex giocatori delle due squadre, era tornato in scena il derby calcistico pietrese, quello che, in ambito giovanile, era sentitissimo nel decennio degli anni Ottanta e ad inizio anni Novanta. Sabato sera la partita verrà rigiocata, con inizio alle 20,30 sul terreno del De Vincenzi.

Non saranno più i riflettori del vecchio campo comunale ad illuminare la sfida; lo storico impianto è stato trasformato in un piazzale d’asfalto, adibito a parcheggio, e le giovani leve del Pietra Ligure, cresciute sul sintetico del nuovo stadio inaugurato nel 2005, non sanno quali e quante emozioni regalò il memorabile terreno di via Borro.

Le epiche sfide tra rossoblù e rossoverdi spesso rappresentavano la partita da vincere a tutti i costi, quella che valeva una stagione, per il primato cittadino, qualunque fosse la categoria. E così, grazie all’idea lanciata da Luca Robutti, nominato capitano del San Nicolò, durante una cena di leva, lo scorso anno un nutrito gruppo di “over 30”, e in gran parte anche “over 40”, ha rivissuto, e fatto rivivere, le emozioni di un tempo.

Alcuni un poco appesantiti, altri ancora in ottima forma, gli ex giovani calciatori pietresi hanno riacceso il dualismo sportivo della cittadina.

L’Unione Sportiva Soccorso, fondata nel 1956, svolgeva la sua attività giovanile nel campetto alle pendici del Monte Grosso, nei pressi del Santuario. A livello di prima squadra con i colori biancazzurri giocò dal 1965/66 al 1968/69 in Seconda Categoria e poi, con il nome Pietra Soccorso, vinse la Prima Categoria nel 1969/70 e disputò l’anno seguente la Promozione, per poi assumere la denominazione di Pietra Ligure. Il Soccorso rimase così un club solamente dedicato ai giovani.

Il San Nicolò restò sempre una società di puro settore giovanile, ottimo serbatoio per la prima squadra pietrese. Nell’estate del 1998 avvenne la fusione, che portò il sodalizio a chiamarsi per tre anni Pietra San Nicolò, prima di divenire Pietra Ligure Calcio.

Non sarà più una sfida tra due squadre giovanili, ma tra adulti che ancora si sentono ragazzini grazie alla loro passione per il pallone: l’appuntamento è per sabato 9 giugno alle ore 20,30 allo stadio De Vincenzi di Pietra Ligure.

Anche quest’anno l’iniziativa avrà una finalità benefica: con il ricavato verrà acquistato un defibrillatore che sarà ubicato in piazza Vittorio Emanuele II