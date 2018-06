Finale Ligure/Albisola Superiore/Albissola Marina. Dopo il successo dello scorso anno torna il Beach Music Parade che per l’estate 2018 diventa una vera e propria festa collettiva dei litorali liguri, una intera giornata tra sogno e realtà dedicata a sole, mare, musica & divertimento. Chi ne ha voglia si diverte di giorno; chi preferisce farlo di sera, trova tanti eventi e tanti party, ognuno diverso, organizzati dai diversi operatori del litorale…

Una festa per tutti i tipi di pubblico che prende vita in due eventi in programma: domenica 8 luglio Beach Music Parade farà ballare e divertire Finale Ligure, mentre sabato 14 luglio l’evento si sposterà ad Albisola Superiore ed Albissola Marina.

Zone diverse, accomunate però da una qualità assoluta nei servizi e nell’accoglienza. Gli organizzatori, ovvero Giacomo Canale, l’ideatore della manifestazione, Nino Tassara e Fabrizio Fasciolo, presidente provinciale del SILB, hanno semplicemente pensato ad un ‘contenitore’ che metta insieme tante eccellenze diverse.

Beach Music Parade infatti unisce eventi dedicati a pubblici diversi (dalle famiglie ai più giovani), proprio come accade in altre zone d’Italia, su tutte la Riviera Romagnola. Va poi ribadito che quella dei disco beach non è certo una novità, in Liguria. “E’ un tipo di divertimento nato proprio in Liguria a metà anni ’90”, raccontano gli organizzatori. “In altre zone d’Italia sono riusciti a comunicare meglio le loro realtà, ma il divertimento in spiaggia in Liguria è una realtà da tempo. Beach Music Parade è semplicemente una nuova formula, un nuovo tipo di festival perfetto per chi di giorno e di notte vuol diversi davvero in Riviera Ligure”.