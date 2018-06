Top 10 della settimana, arriva Giusy Ferreri ed è subito Amore e Capoeira

Buon giovedì a tutti il weekend si avvicina e finalmente l’estate iniza a farsi calda, calda come i ritmi della #ivgchart la classifica dei 10 pezzi più ascoltati e ballati della settimana, la #ivgchart e sempre più letta e ascoltata e colgo l’occasione per ringraziare tutte le persone che mi scrivono e che mi suggeriscono le loro canzoni preferite.

Anche questa settimana vi lascio il mio “consiglio all’ascolto”, un pezzo di cui sentiremo parlare molto, sicuramente uno dei pezzi che presto entrerà nella nostra classifica, i Maroon 5 con Cardi B sempre più lanciata, la canzone si intitola “Girls like you” e la potete ascoltare qui.

Questa settimana una nuova entrata super estiva e tantissima bella musica come sempre quindi volume sempre alto e via con la #ivgchart.

Al primo posto, la coppia di J-Ax & Fedez con la loro “Italiana”, l’inno di un’estate italiana tutta da vivere! Al secondo posto, una coppia alla quale siamo già abituati che puntualmente scala ogni tipo di classifica, David Guetta & Sia nella #ivgchart con “Flames”.

Alla terza posizione un disco fortissimo, un tormentone assicurato, due king della musica reggaeton che insieme non possono che fare altro che una hit, Nicky Jam & J Balvin con la loro X. Alla posizione numero 4, troviamo Alvaro Soler che arriva come al solito con il suo tormentone estivo e personalmente penso ci riuscirà anche quest’anno a scalare tutte le classifiche, il pezzo nuovo si chiama “La Cintura”.

Alla posizione numero 5 la nuova entrata della settimana, Giusy Ferreri con il suo nuovo tormentone estivo “Amore e Capoeira”, tutto da ballare con un cocktail in mano magari su una bellissima spiaggia! Alla posizione numero 6 Elettra Lamborghini che avevamo già sentito con Gue Pequeno e Sfera Ebbasta esce con la sua Hit “Pem Pem”, un disco estivo, solare e ritmato, mi piace molto e lo suono spesso nei miei djset.

Alla posizione 7 troviamo un mio ex “consiglio all’ascolto” Thegiornalisti con “Questa nostra stupida canzone d’amore” che ha tutte le carte in regola per diventare uno dei tormentoni italiani di questa estate! La numero 8 della #ivgchart , un ciclone, un disco dal ritmo irresistibile, Dj Snake con “Magenta Riddim”, impossibile restare fermi con questa canzone!

Alla posizione numero 9 troviamo Carl Brave con il primo video del suo Album Notti Brave, la canzone si chiama “Fotografia” mi piace molto e ha due featuring molto importanti, Francesca Michielin e Fabri Fibra. Alla posizione numero 10 una delle mie canzoni dell’estate preferite, Boomdabash & Loredana Bertè con un pezzo molto estivo, tra il reggae ed il pop, si intitola “Non ti dico no”.

Restate connessi e ogni settimana tenetevi pronti ad alzare il volume!

