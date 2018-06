Il Tennistavolo Savona è ancora campione d’Italia

Il Tennistavolo Savona si conferma ai vertici del movimento nazionale paralimpico vincendo per il secondo anno di fila i Campionati italiani a Lignano Sabbiadoro. La squadra formata da Matteo Orsi, Caterina Selleri e Giuseppe Vella, ha sconfitto nella finalissima la Fondazione Bentegodi in una riedizione dello scontro andato in scena un anno fa.

Subito a punto la squadra savonese con Matteo Orsi che ha travolto Alessandro Giardini con un perentorio 3-0 (11-7, 11-7, 11-9). Gli avversari hanno pareggiato grazie alla vittoria di Michela Brunelli su Caterina Selleri che ha ceduto 3-0 (11-8, 11-6, 11-7). Il doppio ha ristabilito le gerarchie con Orsi e Giuseppe Vella che hanno prevalso su Brunelli e Giardini in un match esaltante e molto combattuto che ha visto i savonesi imporsi 3-2 (4-11, 11-4, 11-5, 6-11, 11-2). Infine è arrivato il terzo singolare, decisivo, vinto agevolmente ancora da Matteo Orsi, vero trascinatore del Tennistavolo Savona, su Brunelli per 3-0 (11-9, 11-3, 11-8).

«L’anno scorso – ricorda Orsi – avevamo in squadra i due romeni Dacian Makszin e Petru Ifrosa, che si erano alternati, mentre questa volta abbiamo inserito Peppe. Non partivamo come favoriti, ma fra le squadre che se la sarebbero potuta giocare per il titolo. Oggi, come era già accaduto nella regular season, abbiamo battuto la Fondazione Bentegodi, che era la nostra maggiore antagonista, In semifinale avevamo eliminato il Kras. È andato veramente tutto per il meglio e siamo soddisfatti. In finale è stato determinante il doppio. Nel primo set abbiamo avuto delle difficoltà, io e Peppe abbiamo giocato poco il doppio insieme. A Brescia nel girone avevamo vinto, ma perso il doppio. Oggi dopo il primo parziale ci siamo un po’ assestati e nei tre successivi ci siamo comportati molto bene. Siamo stati bravi a rimanere saldi di testa. Ora, per quel mi riguarda, mi attende il singolare, oggi ho sconfitto Giardini, ma non è detto che domani vada allo stesso modo. Se tutto va come dovrebbe, potrei trovarlo in finale. Vedremo».

Secondo titolo anche per Selleri:«Giocare con Matteo e vincere il campionato è una grande emozione. È bello perché siamo gli unici due atleti della regione e riusciamo a fare una bella squadra. Il vincente è comunque Matteo e in doppio la sua presenza mi aiuta a dare il meglio. Questa stagione per me non è stata fortunatissima, perché mi sono rotta una gamba alla prima giornata di campionato e sono tornata in campo a febbraio. Questo risultato finale mi ripaga però di tutto».

Il volto nuovo in squadra è Peppe Vella:«È chiaro che venendo al TT Savona il mio obiettivo era di vincere il titolo. Matteo in questo momento è l’atleta più promettente in carrozzina che abbiamo in Italia. Continua a crescere e sapevo che sarebbe stato il migliore di questo torneo a squadre. In doppio abbiamo veramente fatto una grande partita, anche perché nel primo confronto della stagione contro il Bentegodi eravamo stati molto deludenti. Qui ci eravamo messi dì’accordo di schierare Caterina nei singolari, in modo che io potessi risparmiarmi per il doppio. Caterina si è comunque espressa benissimo, anche contro Michela Brunelli, e dunque la scelta è stata azzeccata».