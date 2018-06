Tennistavolo: sabato sera un torneo in piazza a Boissano

Boissano. Sabato 30 giugno, a Boissano, il tennistavolo sarà protagonista.

A partire dalle ore 17,30 si terranno dimostrazioni e prove aperte a tutti, sui tavoli allestiti in piazza Govi.

Alle ore 20 avrà inizio il torneo, aperto ai non tesserati Fitet, cui sarà possibile iscriversi gratuitamente. Per i vincitori sono in palio alcuni premi.

L’evento sportivo, ad ingresso e partecipazione gratuita, è organizzato e promosso da ASD Toirano, Pro Loco e Comune di Boissano in collaborazione con Farmacia Assirelli, Bar La Piazzetta di Gabri, Mobili&Mobili di Luparia, Aswell Abbigliamento Loano.