“Taste e Fast”, sei appuntamenti con lo stile Cuvage e ForzA Maserati

Alassio, Noli, Bergeggi e Finale: queste le località del Ponente ligure che faranno da cornice a un tour enogastronomico improntato sull’eleganza e lo stile tutto italiano firmato Cuvage, prestigiosa cantina di Acqui Terme, e ForzA Maserati.

Cene, aperitivi e cocktail recheranno l’impronta inconfondibile di Cuvage, l’eleganza e stile di ForzA Maserati e l’innovazione del giovane ed eclettico chef piemontese Christian Mandura, ambassador di ForzA Maserati del Tour. I menù saranno appositamente studiati dagli chef delle location e ristoranti per esaltare le fragranze Cuvage e da Christian Mandura oggi seguito dalle principali guide gastronomiche italiane (Gambero Rosso, I Cento, I Ristoranti d’Italia deL’Espresso) portatore di innovazione, ricerca, testimone di creatività rivoluzionaria, formatosi grazie alle esperienze fatte con Timothy Magee, René Redzepi e Matteo Baronetto.

“Una sfida è sempre stimolante, in cucina come nella vita. Rinnovarsi, nel rispetto della sostenibilità, è la spinta personale della mia continua ricerca di nuovi sapori e sensazioni del palato”, dice Christian Mandura. Un tema gastronomico all’insegna della tradizione ligure rivisitata in chiave ironica e fantasiosa, incontra in 6 tappe uniche la cultura delle bollicine piemontesi e il lusso della tecnologia Maserati. Insieme ai vini della Cantina Cuvage porteremo sulle tavole di rinomati ristoranti liguri un tocco di Piemonte. Cuvage, per l’occasione, metterà in pista la migliore selezione dei propri spumanti Metodo Classico: la cantina ha come focus l’innovazione e la tecnologia applicate al mondo enologico, un connubio che ben si presta a questo tipo di manifestazione.“Siamo orgogliosi di partecipare a questo tour- dichiara Stefano Ricagno, direttore di Cuvage – perché è l’esempio di eccellenza e di stile cui ci ispiriamo ogni giorno nella creazione dei nostri spumanti piemontesi”.

Si comincia martedì 12 giugno a Noli, al ristorante Da Pino per proseguire venerdì 15 al Grand Hotel di Alassio mentre venerdì 22 giugno sarà la volta de La Kava summerclub di Bergeggi. Sabato 23 giugno l’evento si sposterà a Finale Ligure, al Caffè Van Gogh mentre giovedì 5 luglio si torna ad Alassio da Sandon’s Yachting Club in passeggiata Cadorna. Sabato 7 luglio ultimo appuntamento, a Loano, allo Yacht Club Marina di Loano. Tutti e sei gli appuntamenti cominciano alle 20.

