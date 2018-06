Tassa di soggiorno, Assoutenti: “A Pietra Ligure come in altri comuni consumatori-turisti esclusi dal tavolo”

Pietra Ligure. Sulla costituzione a Pietra Ligure di un Comitato locale per l’indirizzo e la gestione del fondo della tassa di soggiorno pari al 60% degli incassi interviene Assoutenti, che aveva già polemizzato nei mesi scorsi per l’assenza al tavolo di una rappresentanza dei turisti-consumatori.

“Tutte le categorie interessate al settore turistico saranno rappresentate o quantomeno consultate in merito, mentre le associazioni che rappresentano ufficialmente i consumatori/turisti e ne tutelano nelle sedi opportune i diritti, sono state categoricamente escluse. Fino a prova contraria gli interessi di tutti i cittadini consumatori/turisti non sempre coincidono con i loro fornitori di servizi” dice Assoutenti con Gian Luigi Taboga, rappresentante dei Consumatori di Consulta Economica Provinciale presso la Camera di Commercio di Savona.

“I turisti stessi debbono ricorrere alla nostra tutela per far valere la salvaguardia dei loro sacrosanti diritti. Nel caso specifico escludere: la presenza dei consumatori/turisti, che sono i veri finanziatori del fondo, da decisioni che li riguardano, senza fissare regole condivise è perlomeno azzardato. Sul piano pratico e strettamente promozionale l’imposta non riscuote certamente alcuna simpatia, se poi basa la sua validità solo su criteri auto-referenti e non concertati tra le parti, verrà probabilmente intesa come l’ennesimo esborso ingiustificato atto a gravare ulteriormente sulle spalle dei contribuenti”.

“Dato che ogni provvedimento può essere rivisto e migliorato ci auguriamo che le amministrazioni locali riconoscano la validità delle nostre argomentazioni dandoci lo spazio dovuto; pur rimanendo certamente aperti ad ogni tipo di collaborazione, vigileremo a tutela dei consumatori/turisti perché siano rispettati i loro diritti e trovino anche localmente condizioni adeguate alle loro giuste aspettative” conclude Taboga.