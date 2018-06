Superlavoro per i volontari Enpa: soccorsi 38 animali selvatici feriti in un solo giorno

Provincia. Sono stati 38 gli animali selvatici feriti, malati o nidiacei, recuperati soltanto ieri dai volontari della Protezione Animali in tutta la provincia di Savona, da Andora a Varazze, da Urbe a Calizzano”.

Lo comunicano gli stessi volontari di Enpa, che aggiungono: “Sono gabbiani reali, colombi, passeri, gazze, merli, tortore, pipistrelli, rondoni, civette, germani reali, cornacchie ed un raro e simpatico rampichino (il secondo questo mese) raccolto sul lungomare di Albissola”.

“Solo due animali sono stati consegnati, da chi li aveva trovati, ai centri di cura di Savona ed Albenga dell’Enpa; per gli altri 36, al rifiuto di portarli (spesso del turista in vacanza), i volontari hanno impiegato tanto tempo e macinato centinaia di chilometri per andarli a prendere. Uun’attività pesantissima che va ad aggiungersi a quella successiva non meno impegnativa di portarli dal veterinario, curarli, accudirli, pulirli ed alimentarli, condotta da un numero insufficiente di volontari. E gli appelli rivolti dall’Enpa (associazione privata di volontariato) ai tanti animalisti di partecipare ai turni e dare concretamente una mano, cadono sistematicamente nel vuoto”.