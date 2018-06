Summer 2018 – Corso Intensivo

Il trimestre sta per volgere al termine e noi ci prepariamo per l’estate offrendovi la possibilità di consolidare o definire il percorso di apprendimento di questi mesi.

Il corso intensivo è ovviamente aperto a tutti, ha durata settimanale, bisettimanale o tri-settimanale e si svolgerà da lunedì al venerdì, in fascia oraria pomeridiana, partendo dall’11 Giugno fino al 29 Giugno.

1 settimana € 41

2 settimane € 80

3 settimane € 108

Per info non esitare a contattarci via mail o chiamando la segreteria.