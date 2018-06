Street basket: in arrivo il Boom Challenge

Vado Ligure. Si chiama Basket Boom Challenge, si svolgerà nel mese di luglio tra Savona, Quiliano e Vado Ligure e sarà il primo torneo di street basket della Liguria.

I partecipanti, infatti, non si sfideranno solo nelle tradizionali gare 3vs3, ma si misureranno anche in sfide individuali decisamente particolari e affascinanti.

Dalla tradizionale gara di tiro da 3 punti, al Two minutes long, una gara di resistenza e concentrazione alle più esotiche gare di tiro da metà campo (la cosiddetta preghiera) all’Eliminator, una sfida adrenalinica ad eliminazione.

Il torneo, organizzato dalla Pallacanestro Vado, sarà aperto a maschi e femmine di diverse categorie. I senior incroceranno le spade sabato 14 luglio nel campo dei giardini Colombo di Vado; gli under 18 si sfideranno sabato 21 luglio nel campo di via delle Trincee, mentre gli under 14 saranno di scena sempre il 21 luglio a Quiliano.

Le finali, con i migliori classificati di ogni categoria, si disputeranno domenica 22 luglio a Vado. La formula originale sta riscuotendo un certo successo tanto da suscitare l’interesse di compagini provenienti anche dalla Russia.

Il regolamento e le modalità di iscrizione sono disponibili sul sito basketboomchallenge.oneminutesite.it o su www.pallacanestrovado.it.