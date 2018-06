Stop alle bici sulla passeggiata di Ceriale, l’annuncio del vice sindaco Giordano: “Pronta ordinanza comunale”

Ceriale. “Presto su tutta la passeggiata di Ceriale, circa due kilometri, su tutti gli accessi verranno installati cartelli di divieto, con ordinanza sindacale, per non permettere di circolare in bicicletta”. L’annuncio arriva dal vice sindaco di Ceriale Luigi Giordano, che annuncia la linea dura della nuova amministrazione comunale cerialese su un problema da tempo sentito e al centro di polemiche.

E Giordano spiega: “Da troppi anni abbiamo assistito a vere e proprie gare di velocità su una delle più belle passeggiate di Ceriale. Le liti sono diventate una costante, con il rischio continuo di essere falciati da qualche velocipede impazzito, i bambini e gli anziani sono i soggetti più a rischio e noi dobbiamo proteggere chi alla sera vuol fare una passeggiata in tranquillità”.

“Abbiamo appena iniziato e presto una serie di provvedimenti urgenti verranno presi a favore dei cittadini, come inibire la piazza a parcheggio selvaggio di camion e altro… Si cambia pagina, io stesso seguirò i lavori per ridare a Ceriale la sua vera dimensione turistica” conclude Giordano.