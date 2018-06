Stop ai vitalizi degli ex consiglieri regionali, via libera a “commissione ristretta”

Liguria. “C’è un’impegnativa da parte di tutte le forze politiche per costituire una commissione ristretta, coordinata dalla sottoscritta, da cui uscirà un testo unico per la riduzione dei vitalizi degli ex consiglieri regionali in Liguria. È quanto è emerso nella commissione I bilancio di questa mattina, dove è pervenuta anche una proposta di legge della Lega sul tema, seppur dalle impegnative e dai tagli più ridotti rispetto alla nostra proposta”. Lo afferma il consigliere regionale del M5S Alice Salvatore, che ha avanzato la proposta che sarà al vaglio dell’assemblea ligure.

“A partire dalla Pdl del MoVimento 5 Stelle, che sarà il testo portante, lavoreremo insieme agli esponenti di tutte le forze politiche per approdare a un testo condiviso che incida davvero nella lotta agli sprechi e nei tagli ai privilegi della politica. Siamo pronti a sostenere fino in fondo le nostre istanze e non transigeremo, ad esempio, sulla destinazione dei fondi risparmiati, che dovranno essere indirizzati alle emergenze sociali (anche sociosanitarie) e ambientali in Liguria, come è contenuto nella nostra proposta”.

“La commissione ristretta, che sarà calendarizzata a breve, è lo strumento migliore per arrivare all’obiettivo che ci siamo prefissati e va nella direzione da noi auspicata. I tempi sono già concordati: entro ottobre il testo unico tornerà in Consiglio per la votazione finale. E allora finalmente anche la Regione Liguria colmerà questa inaccettabile lacuna contribuendo alla riduzione dei costi della politica, dando un esempio e un segnale forte a tutti i cittadini liguri”.

“Quella di oggi rappresenta una prima, importante, vittoria per la giustizia sociale e per tutti i liguri” conclude Salvatore.