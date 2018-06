Albenga. “I lavori di messa in sicurezza di Piazza Matteotti sono iniziati il 17 maggio scorso sono stati interrotti per pochi giorni in quanto si è reso necessario, in accordo con la sovraintendenza, uno studio più approfondito sulla stabilità degli alberi, studio che è stato eseguito nella giornata di ieri e che ha dato quale esito il buono stato di salute dei due alberi oggetto della verifica, pertanto i lavori riprenderanno rispettando puntualmente il cronoprogramma che ne indica il termine entro 60 giorni dalla cantierizzazione, ma che verosimilmente verranno terminati prima”. La precisazione arriva dal vice sindaco di Albenga Riccardo Tomatis.

“Ritengo una scelta di buon senso quella di interrompere per pochi giorni i lavori allo scopo di approfondire lo stato di salute degli alberi, a maggior ragione visto che l’esito ci ha consentito di salvarli. I commercianti con i quali mi sono confrontato si sono dichiarati molto soddisfatti perchè finalmente dopo aver atteso anni e ricevuto promesse dalle precedenti amministrazioni, promesse mai mantenute, vedranno realizzati quei lavori” prosegue Tomatis.

Foto 2 di 2



“Se mi è permessa una battuta vorrei dire che la tecnica della precedente amministrazione di cui faceva parte Ciangherotti era infallibile: non fare nulla per non sbagliare! Mettere in cattiva luce con polemiche tutto quello che di buono stiamo facendo è una strategia per far dimenticare che la loro amministrazione non ha fatto nulla proprio mentre la nostra sta realizzando opere importanti” conclude il vice sindaco di Albenga.