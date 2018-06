Da stasera alla SMS La Rocca di Savona: Aperitivando!

A partire da stasera, mercoledì 6 giugno, e per tutti i mercoledì di giugno, la SMS La Rocca – aderente ARCI Savona – a partire dalle ore 18:30 organizza “Aperitivando!”, un momento per rilassarsi e stare con gli amici in un luogo unico a Savona, vicino allo storico parco della Rocca!

Aperitivo a 4€ e musica!

Evento organizzato dalla SMS in collaborazione con We Campus

SMS Contadini e Operai “La Rocca”

Via alla Rocca – Savona

Tel. 019/4500399