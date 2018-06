Stasera alla SMS – Circolo ARCI Cantagalletto cena per il mese del rifugiato

Questa sera, martedì 19 giugno dalle ore 20, la SMS – Circolo ARCI Cantagalletto in collaborazione con Arci Savona, NuovoFilmStudio, Caritas Diocesana Savona – Noli, Progetto Città, Coop. Arcimedia, Fondazione Migrantes, Teatro 21, CPIA Savona organizza in occasione dle Mese del Rifugiato una cena con il seguente menù: “Bagnun di acciughe” (zuppa di acciughe), farinata, dolce, acqua, caffè a 15,00 euro di cui 2 euro per ogni partecipante saranno devoluti per sostenere la realizzazione delle iniziative del mese del rifugiato.

Nel corso della serata presentazione del film in visione al Cinema NuovoFilmstudio di Savona giovedì 21 giugno ad ingresso libero: Vangelo di Pippo Delbono con Pippo Delbono, Safi Zakria e Nosa Ugiagbe.

Per info e prenotazioni occorre telefonare al 349 326 11 69. Al raggiungimento di n° 100 prenotazioni si chiuderanno le iscrizioni.

Raccogliendo il suggerimento della madre, Pippo Delbono decide di mettere in scena un suo personalissimo Vangelo all’interno di una cornice particolare quanto importante: un centro di accoglienza astigiano per profughi e migranti che senza sosta giungono sulle coste italiane. La scelta di mescolarsi con gli “ultimi” della società appare a Delbono come il modo più plausibile per lui – ateo – di affrontare momenti dai testi evangelici perché “non si può camminare sull’acqua. Si può solo sprofondare nell’acqua, come sprofondano tutte queste persone che stanno arrivando qua e che cadono, come dei Cristi, in mezzo al mare”.