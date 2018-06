Savona. WAS Savona ancora sul podio. A Cesenatico, presso il Windsurf Club, si è svolta una gara di stand up paddle del circuito Italian Sup League, long distance

Il Windsurf Club di Cesenatico, in Romagna, ha offerto agli atleti ottima organizzazione e grande ospitalità. La Wind and Sea Savona si è classificata terza tra le società grazie all’impegno di quattro dei suoi migliori atleti.

Grande prestazione nella categoria femminile per Sara Oddera che sale sul gradino più alto del podio sbaragliando le sue avversarie con un tempo di 50’ su 7 chilometri, prima assoluta e prima over 40.

Per quanto riguarda i ragazzi savonesi, ecco le posizioni conquistate: Oscar Violet sesto assoluto, Riccardo Violet decimo assoluto e quarto over 40, Paolo Nardini undicesimo assoluto e quinto over 40.

Nel prossimo weekend la WAS sarà ancora in gara sull’Adriatico, a Marotta, in provincia di Pesaro e Urbino.

Nel weekend dell’8 luglio sarà la volta del team savonese organizzare una gara: vedremo gli atleti impegnati nella competizione denominata WAS Summer Race, che si terrà presso la Wind And Sea Savona. Una giornata in cui l’accesso alla spiaggia sarà libero e tutti potranno vedere come si svolge una gara di Sup, tra musica ed allegria.