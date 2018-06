Savona. Venerdì prossimo, presso la Sala della Sibilla del Priamar di Savona, prende il via la stagione estiva 2018 dell’Opera Giocosa di Savona, “L’amore non muore mai”. Sarà il soprano Renata Scotto, forte della sua straordinaria carriera internazionale iniziata proprio a Savona, a tenere a battesimo la rassegna firmata dal direttore artistico Giovanni Di Stefano.

Alle ore 21 nella Sala della Sibilla avrà luogo il concerto conclusivo della Masterclass di canto tenuta da Renata Scotto, prima tappa di una più ampia collaborazione con l’Opera Giocosa e il Comune di Savona. Si concretizza così il desiderio espresso dal soprano savonese di formare nuove generazioni di cantanti lirici e di contribuire allo sviluppo culturale della sua città.

Renata Scotto presenterà i migliori allievi selezionati per la partecipazione alla masterclass durante un’esibizione pubblica a cui assisteranno direttori di teatro italiani e professionisti del settore. Un momento importante per i giovani cantanti che potranno mettersi in evidenza su un palcoscenico di rilievo, accompagnati al pianoforte da Gianluca Ascheri.

Gli allievi selezionati sono: Giovanni Maria Palmia, tenore (Italia, 1984 – Emilia Romagna); Yulia Merkudinova, soprano (Ucraina, 1989); Clarissa Costanzo, soprano (Italia, 1991 – Campania); Anna Delfino, soprano (Italia, 1978 – Liguria, Savona); Edera Murciano, soprano (Italia, 1992 – Campania); Marianna Mappa, soprano (Italia, 1990 – Puglia); Angela Schisano, mezzosoprano (Italia, 1992 – Campania); Michiko Kitamura Takeda, soprano (Giappone, 1984); Kyoung a Kim, soprano (Corea, 1983); Valeria Girardello, mezzosoprano (Italia – Veneto).

La masterclass ha preso il via venerdì 22 giugno e si conclude il 28. Sono stati ammessi alcuni cantanti lirici come uditori, per soddisfare come possibile le numerose richieste. Il pubblico in tutte queste giornate, dal 22 al 28 giugno (dalle 11 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 17), può assistere alla Masterclass, osservando il lavoro che porterà alla serata conclusiva.

Venerdì 29, nel corso della serata concerto, saranno consegnati gli attestati di partecipazione e delle borse di studio, gentilmente offerte dalla Sig.ra Laurel Schwartz, agli allievi migliori su indicazione della Signora Renata Scotto d’intesa con la Direzione del Teatro dell’Opera Giocosa. Inoltre sarà consegnata la borsa di studio offerta dal Circolo “Amici della Lirica Renata Scotto” di Savona. I biglietti per il concerto conclusivo della Masterclass sono in vendita da lunedì 25 giugno a 15 euro (intero) e 10 euro (ridotto).

La Stagione estiva 2018 “L’amore non muore mai” è organizzata dall’Opera Giocosa di Savona ed è stata realizzata con il contributo del MiBACT (Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo), della Regione Liguria, con il sostegno della Fondazione De Mari e la sponsorizzazione principale di IREN. La fondamentale collaborazione del Comune di Savona ha favorito la presenza di sponsor importanti come Costa Crociere, Camera di Commercio Riviere di Liguria e Unione Industriale di Savona.