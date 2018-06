Alassio. Il nono degli undici tornei della 13ª edizione della Coppa Città di Alassio – Spring Cup è stato dedicato ai Giovanissimi 2003.

Al Ferrando di Alassio si sono sfidate dieci squadre in partite della durata di due tempi da 15′ l’uno. Dopo ventisette incontri, il successo è andato alla Giovanili Calcio SC, vittoriosa in finale sul Ceriale ai calci di rigore. Terza posizione per il Borgovercelli. Quale miglior giocatore è stato premiato Derrick Giymah della Giovanili Calcio SC; miglior portiere Tiziano Verderame dell’Ospedaletti.

di 19 Galleria fotografica Coppa Città di Alassio: i Giovanissimi 2003









I risultati della prima fase.

Girone A

Villanovese – Dianese e Golfo 0-2, Vecchio Castagna Quarto – Borgovercelli 1-0, Villanovese – Gaglianico 0-0, Dianese e Golfo – Vecchio Castagna Quarto 0-0, Villanovese – Borgovercelli 0-1, Dianese e Golfo – Gaglianico 2-2, Borgovercelli – Gaglianico 5-0, Villanovese – Vecchio Castagna Quarto 1-1, Dianese e Golfo – Borgovercelli 0-1, Vecchio Castagna Quarto – Gaglianico 1-2.

Classifica: Borgovercelli 9, Gaglianico 5, Dianese e Golfo 5, Vecchio Castagna Quarto 5, Villanovese 2.

Girone B

Ceriale – Ospedaletti 5-0, Giovanili Calcio SC – San Giuseppe Riva 3-0, Ceriale – Bollengo Albiano 2-0, Ospedaletti – Giovanili Calcio SC 0-16, Ceriale – San Giuseppe Riva 3-0, Ospedaletti – Bollengo Albiano 0-6, San Giuseppe Riva – Bollengo Albiano 1-2, Ceriale – Giovanili Calcio SC 1-1, Ospedaletti – San Giuseppe Riva 0-5, Giovanili Calcio SC – Bollengo Albiano 2-0.

Classifica: Giovanili Calcio SC 10, Ceriale 10, Bollengo Albiano 6, San Giuseppe Riva 3, Ospedaletti 0.

Semifinali

Borgovercelli – Ceriale 0-2

Gaglianico – Giovanili Calcio SC 0-2

Finale 9°/10° posto

Villanovese – Ospedaletti 4-0

Finale 7°/8° posto

San Giuseppe Riva – Vecchio Castagna Quarto 1-0

Finale 5°/6° posto

Bollengo Albiano – Dianese e Golfo 2-0

Finale 3°/4° posto

Borgovercelli – Gaglianico 1-0

Finale 1°/2° posto

Giovanili Calcio SC batte Ceriale ai calci di rigore (1-1 i tempi regolamentari e supplementari)

Di seguito i nomi di tutti i protagonisti del torneo.

Villanovese (All. Fabio Morbelli): Falzone Leonardo, Magaglio Giovanni, Barbera Manuele, Bruzzì Francesco, Barisone Davide, Valdora Matteo, Mokhles Mohammed, Gambardella Andrea, Paquirachu Pucar Servando Jesus, Cesio Alessandro, Genulla Fabio, Enrico Daniele, Bongiovanni Pietro, Sassi Carlo, Dupi Grisel, Condina Simone, Fousfos Mohammad Alì.

Ceriale (All. Luigi Luca Stella): Gagliolo Mattia, Bronda Luca, Genduso Andrea, Griffini Andrea, Frumento Carlo, Calamela Lorenzo, Messina Alessandro, Trevia Pietro, Michael Basile, Gloria Daniele, Nida Kevin, Vinci Alessandro, Felandro Martino, Pizzo Alessandro, Esposito Andrea, Balbis Alessandro.

Dianese e Golfo (All. Cristian Corinni): Bregasi Kevin, Francardo Camillo, Giordano Cristian, Ceresi Alessandro, Bertoli Nicolò, Bianchi Mattia, Lanteri Nicolò, Scarola Marco, Favale Francesco, Gorlero Andrea, Ardissone Alberto, Mucilli Alessio, Sparaventi Alessandro, Razzoli Christian, Ardissone Federico, Messaoud Ayoub, Pirero Andrey, Esposito Jacopo.

Ospedaletti (All. Josè Espinal): Verderame Tiziano, Camaioni Filippo, Campagna Jacopo, Cilento Luca, Cudiz Edoardo, D’Agostino Giacomo, Laura Lorenzo, Lombardi Filippo, Luppino Davide, Osmeni Riccardo, Scardetta Federico, Belfi Riccardo, Mihamdi Ayyoub, Verderame Mirko, Ruggiero Fabrizio.

Vecchio Castagna Quarto (All. Walter Varnier): Danero Giacomo, Cafiso Alessio, Marcone Filippo, Po Andrea, Canepa Daniele, Micieli Christian, Traverso Morgan, Bombelli Luca, Toffoletti Francesco, Zanardi Guglielmo, Argenziano Nicolò, Mammoliti Marco, Miglio Filippo, Perasso Alessandro, Carmagnini Andrea, Valente Tommaso, Della Valle Davide, Cevallo Justin, Casareto Jacopo, Palazzo Eugenio.

San Giuseppe Riva (All. Piero Pallavidino): Tommasini Lorenzo, Rondelli Marco, Madron Simone, Drigo Lorenzo, David Simone, Canedese Sebastiano, Costa Marcello, Castrovilli Francesco, Deseto Luca, Adamo Marco, Pallavidino Andrea, Micheletti Riccardo, Deluca Edoardo.

Borgovercelli (All. Mario Tacca): Losa Alessandro, Sirbu Alexander Vasil, Maher Luca, Picaro Marco, Fedeli Luca, Verbano Nicolò Maria, Bertolone Matteo, Ferrari Riccardo, Povia Federico, Francia Lorenzo, Pela Guglielmo, Borri Vittorio, Restano Riccardo, Sabatino Rocco, Di Giuseppe Andrea, Ponzi Lorenzo, Lugani Pietro.

Gaglianico (All. Di Noia): Richiardi Riccardo, Rossetti Marco, Gallo Fabio, Camurati Antonio Marco, Gannio Riccardo, Capasso Giuseppe, Mora Mikhail Lorenzo, Valila Riccardo, Gregori Paolo, Murlo Lorenzo, Leone Pietro, Mosca Matteo, Gramegna Federico, Lomuscio Pietro, Lanza Alessandro.

Bollengo Albiano (All. Davide Pianese): Moreschi Bonanni Giulio, Belkhaoua Ayman, Fre Eseron, Oddo Jacopo, Bombaci Cristiano, Rege Simone, Greco Giorgio, Rosa Francesco, Boerio Matthieu, Pianese Matteo, Moia federico, Perotti Gamacchio Mattia, Gili Luca.

Giovanili Calcio SC (All. Renato Piola): Borge Samuele, Pautasso Alberto, Lingua Lorenzo, Lukani Alberto, Gullino Alessandro, Favole Ettore, Testa Carlo, Boaglio Luca Filippo, Allasia Gregorio, Giletta Gianmatteo, Guido Alessandro, Lerda Marco Claudio, Tall Moussa, Kaddouri Rachid, Montaldo Lorenzo, Barbuto Vincenzo, Anselmo Samuele, Palushaj Keid, Gyimah Derrik.