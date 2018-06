Spostamento area “giostrai” a Borghetto, il sindaco: “Basta falsità, il gruppo è solido”

Borghetto Santo Spirito. Non si è fatta attendere la replica dell’amministrazione comunale di Borghetto alle affermazioni dei due gruppi di minoranza di “In Cammino” e “Liberiamo Borghetto” a proposito dei lavori per lo spostamento dell’area riservata agli “spettacoli viaggianti”.

“Nella loro nota – dice il sindaco Giancarlo Canepa – i due gruppi di minoranza insinuano che questa amministrazione spenda nel superfluo e operi tagli sull’essenziale. Ritengo opportuno fare alcune precisazioni. Pur cercando di evitare sterili polemiche, non possiamo ignorare il fatto che i gruppi di minoranza non perdono occasione per distorcere la realtà delle cose con la sola finalità di acquisire facili consensi e minare l’integrità della maggioranza. Per l’ennesima volta, come avvenuto già recentemente per la Tosap e per il presunto avanzo di bilancio, ci si trova in una paradossale situazione in cui si invertono i ruoli e spetta alla maggioranza vigilare sulla correttezza delle azioni della minoranza”.

“Infatti non è credibile che una minoranza che annovera tra le proprie fila un ex vice sindaco, un consigliere di minoranza di lungo corso e che si avvale della consulenza di personaggi che dovrebbero conoscere a menadito le dinamiche di bilancio delle pubbliche amministrazioni, non conosca la differenza tra il ‘titolo primo’ (spesa corrente) e il ‘titolo secondo’ (spesa in conto capitale). Questo per ribadire quanto è già ovvio per chi ha anche solo un’infarinatura di bilanci di enti pubblici: i soldi utilizzati per la riqualificazione di due aree che da anni versavano in grave stato di abbandono e destinate ad accogliere i giostrai, oppure i soldi spesi per le aiuole di piazza Caduti non erano utilizzabili né per mantenere in vita la convenzione con la Pro Loco per l’ufficio Iat, né per evitare la soppressione delle agevolazioni per la mensa, né, soprattutto, per finanziare il campo solare”.

“Alla luce di questa ulteriore campagna di disinformazione, appare evidente il totale disinteresse della minoranza per il bene di Borghetto. L’obiettivo primario è sempre quello di destituire un’amministrazione che giusto un anno fa vinceva con largo margine le elezioni cercando di stravolgere l’integrità di un gruppo che è ogni giorno più solido. Anche per questa volta rimaniamo in attesa di una minoranza responsabile che possa collaborare in maniera critica alla risoluzione dei problemi di Borghetto”.