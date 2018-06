Sport open day, sabato alle Trincee la festa dello sport

Savona. Si terrà sabato 23 giugno, dal mattino al tardo pomeriggio, la manifestazione Sport open day, una grande kermesse che si inserisce nel Progetto unico CONI 2018 – Sport Open Day, pensato per promuovere l’importanza della pratica sportiva di base e i suoi benefici in termine di salute fisica, psicologica e sociale. La manifestazione si svolgerà nei giardini di via Trincee, presso la Palestra Trincee (Planet Volley), il Palatrincee e il campetto di calcio Rondoni di Savona, e sarà caratterizzato da esibizioni, lezioni, gare promozionali di innumerevoli discipline sportive, interamente elencate nel programma più in basso.

Gli eventi sportivi saranno preceduti da incontri aperti e gratuiti presso le associazioni sportive dilettantistiche affiliate, che poi saranno protagoniste delle dimostrazioni, nelle quali saranno spiegati i principi e l’importanza dei diversi sport che saranno messi “in piazza”; tali eventi saranno aperti agli associati e ai non associati, allo scopo di coinvolgere gli interessati e i dubbiosi di ogni fascia di età.

Gli obiettivi principali da raggiungere saranno:

– il rafforzamento di un’idea di sport come risorsa per salvaguardare la salute, promuovere e sviluppare l’integrazione e ridurre il rischio di esclusione sociale;

– il coinvolgimento nelle attività sportive di tutta la popolazione;

– la valorizzazione del lavoro svolto dalle associazioni sportive impegnate nel progetto.

Ecco il programma:

Mattina

• Campo da calcio “Carlo Rondoni”

ore 10,00/11 esibizione di flag football a cura dei Pirates.

11/12 A.S.D. la Veloce

• Palatrincee

ore 10/11 esibizione del Centro arti marziali di Loano;

11/12 esibizione dell’SMS Generale A.s.d.

Al seguito, possibilità di pattinare con i maestri dell’associazione.

Esibizione degli atleti del Comitato paraolimpico e proiezione di un filmato su sport e disabilità e dei riconoscimenti ottenuti dagli atleti.

• Campo da pallacanestro

ore 10 giochi, palloncini, truccabimbi a cura della ludoteca Essiamonoi;

Raccolta fondi a favore dell’Aism;

ore 18 Litigare fa bene, a cura di Samanta Gottardi

Nuove proposte di attività per mettersi in campo e sperimentarsi nei conflitti. Litigare bene è una palestra di vita!

ore 10/12,30 yoga bimbi con Serena Folco. Bimbi, portate un tappetino!

• Spazio antistante i palazzetti

dalle 9,30 alle 11,30 il team Special olympics di Eunike farà giocare tutti i bambini con le bocce.

Pomeriggio

• Campo da calcio “Carlo Rondoni”

ore 15,30/17 esibizione di flag football a cura dei Pirates. Possibilità per tutti i bambini di cimentarsi in questo bellissimo sport.

• Palatrincee

ore 15,30 esibizione della A.s.d. Scuola Pattinaggio Artistico Albenga;

16,00 Esibizione del gruppo J Flemm;

16,30 esibizione di pole dance a cura del gruppo Pink Polegym;

17,00 esibizione di pattinaggio a cura dell’a.s.d. La Generale SMS;

17,30 esibizione del Centro accademico danza di Cristiana Rossi;

17,45 esibizione del gruppo J Flemm;

18,00 esibizione di Pink Polegym;

18, 15 esibizione del Centro accademico danza Cristiana Rossi;

18,30 esibizione del gruppo Skate Zinola;

• Spazio antistante i palazzetti

dalle 15 alle 17,30 atletica con il team Special Olympics di Eunike.

16,00 esibizione Asd Shindokai.

• Area canina

dalle ore 15,30 esibizioni di dog agility con l’associazione Border collie rescue

• Campo da pallacanestro

dalle 10 Giochi, palloncini, truccabimbi a cura della ludoteca Essiamonoi;

Raccolta Fondi a favore dell’Aism.

ore 18 Litigare fa bene, a cura di Samanta Gottardi

Nuove proposte di attività per mettersi in campo e sperimentarsi nei conflitti. Litigare bene è una palestra di vita!

dalle 15 alle 17,30 yoga bimbi con Serena Folco. Bimbi, portate un tappetino!

ore 15/17: vieni nel colorato mondo di Gemma che ti trasformerà! Con il trucca bimbi diventa chi vuoi!

Dopo l’ultima esibizione si terrà la cerimonia conclusiva. Presentatore ufficiale della manifestazione sarà Paolo Nobel, interprete ufficiale di Cicciulin durante il periodo del carnevale savonese; il ricavato della manifestazione sarà devoluto all’Aism Savona.

Si ringraziano per il patrocinio il CONI Savona e il Comune di Savona, in particolare gli assessori Maurizio Scaramuzza e Pietro Santi, che hanno garantito il patrocinio e piena collaborazione e disponibilità.