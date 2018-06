Sport, attività fisica e tanto divertimento con gli eventi del weekend nel Savonese

Provincia. Energia e movimento sono le “chiavi” che aprono le porte del fine settimana nel Savonese. Sarà infatti lo sport all’ordine dei prossimi due giorni di eventi con le escursioni a bordo delle canoe al largo di Bergeggi e le attesissime Cengiadi, i “giochi olimpici” della Val Bormida in cui i partecipanti si daranno battaglia nelle discipline più varie, tra cui pallavolo e tiro con l’arco.

Anche Albenga si dà all’attività fisica con una festa al Sacro Cuore durante la quale si esibirà una squadra di giovani e pluripremiate ginnaste acrobatiche. La stessa festa sarà anche il contenitore di spettacoli, musica dal vivo e intrattenimento, così come il nuovo appuntamento a Loano con l'”Happy Hour”, in cui alle note sul mare si unirà il buon mangiare e bere. Bevande e vivande che saranno invece uniche protagoniste della Sagra della Lumaca a Vado Ligure.

Insomma, come ormai ripetiamo sempre, di cose da fare, vedere e gustare in provincia di Savona ce ne sono tante. E allora non perdetevi questa guida e la nostra consueta sezione IVG Life!

La prima festa dell’estate ad Albenga! Nel cortile del Sacro Cuore si svolgerà la Festa dell’Oratorio, organizzata dalla Parrocchia del Sacro Cuore in collaborazione con la San Filippo Neri, società che ha compiuto la bellezza di 125 anni il 26 gennaio di quest’anno e in cui generazioni di calciatori hanno vestito le gloriose divise giallorosse.

Da qualche anno a questa parte, oltre all’ottima cucina e alla degustazione degli ormai celeberrimi “sanfilippini” di Pedro (piccoli cocktail giallorossi), lo staff organizza l’esibizione di ginnastica acrobatica delle giovani atlete della San Filippo Neri, vincitrici di numerosi premi anche quest’anno, e cura una grande rassegna di intrattenimento musicale dal vivo.

Venerdì 22 giugno alle 21:30 si terrà il saggio di ginnastica acrobatica delle atlete della San Filippo Neri. L’esibizione sarà preceduta, dalle 20 alle 21:30 e dal termine del saggio fino a mezzanotte, dalla performance live dei dj Giallo e President, che si alterneranno in consolle ripercorrendo l’epopea musicale degli anni ruggenti e della disco music in una serata completamente dedicata al revival anni ’60 e anni ’70.

Sabato 23 giugno il pezzo forte: sarà di scena il cantautore Davide Geddo, artista di Albenga che ha da tempo riscosso l’attenzione e l’interesse della critica e l’apprezzamento di un vasto pubblico. Le sue canzoni sono state spesso usate per spettacoli teatrali e hanno viaggiato in lungo e in largo per la penisola; la serata sarà l’occasione per una carrellata dei suoi più grandi successi contenuti nei tre album fino ad oggi pubblicati: “Fuori dal comune” (2010), “Non sono mai stato qui” (2013) e “Alieni” (2016).

Domenica 24 giugno saliranno ancora in consolle dj President e Giallo, che coinvolgeranno i presenti in un’altra serata revival dedicata alla musica anni ’90 e 2000, attraverso i più grandi successi della dance italiana ed europea, dagli Eiffel 65 a Gigi D’Agostino fino a Jovanotti. Brani che ha fatto ballare e divertire milioni di persone.

Per i bambini di tutte le età ci saranno i gonfiabili, il gioco dei calci di rigore, il gioco dei tappi, il pozzo e la ruota.

Bergeggi. Sabato 23 e domenica 24 giugno saranno due giornate di escursioni guidate in canoa nell’Area Marina Protetta Isola di Bergeggi. Un’avventura tra le acque cristalline di Bergeggi, pagaiando tra gli scogli di Punta Predani e navigando sotto le imponenti falesie dolomitiche di Punta del Maiolo. Un’emozione unica, esplorando tutte le fantastiche grotte marine che si aprono lungo il promontorio.

Una divertente attività all’aria aperta, adatta a chiunque, non solo agli sportivi, svolta con l’ausilio di uno dei natanti più semplici, intuitivi ed ecologici con cui sia possibile solcare il mare.

L’accompagnatore G.A.E. fornirà le nozioni fondamentali sulla tecnica di pagaiata e sulla conduzione in mare delle canoe e descriverà da una prospettiva inconsueta e privilegiata i vari aspetti naturali del promontorio e dell’Isola di Bergeggi.

Cengio. La tredicesima edizione delle Cengiadi avrà luogo il 22, 23, 24 giugno al Cengiadi Stadium in via Isole con un fitto calendario e parecchie novità. Grazie al New Volley Valbormida, società di pallavolo di Cairo Montenotte con il DNA giovane, il volley e il beach volley saranno coinvolgenti, con la promozione dello sport e tornei in varie categorie.

Tra i molteplici sport quest’anno c’è anche il tiro con l’arco, proposto da Arcieri ASD La Fenice D’Oro, una promozione di questa disciplina olimpica con la possibilità di provarla, accessibile a tutti.

Le Cengiadi ospitano un raduno organizzato dal GS Tuning Club di Cairo Montenotte, una collaborazione che porterà a Cengio veicoli di ogni genere (moto, auto, camion, minicar, api50, etc.) che verranno valutati da una giuria tecnica e premiati in varie categorie tipiche del Tuning. Non è prevista una selezione. Sarà presente anche un’area expo per chi vuole ammirare questi veri gioielli.

Sarà disponibile anche l’applicazione gratuita Cengiadi per seguire in tempo reale tutta la manifestazione (calendario gare, risultati, statistiche, eventi, news, etc.), con notifiche delle discipline in programma. Uno strumento che servirà da supporto per poter partecipare alle gare preferite o seguirle da spettatore tifando per i propri amici o familiari.

Loano. Nuovo appuntamento con gli “Happy Hour sul Mare”, l’apericena che unisce un ambiente elegante e raffinato con una meravigliosa vista sul mare e specialità uniche create da chef pluristellati. Dalle ore 19 sulla terrazza dello Yacht Club si potranno gustare i deliziosi piatti preparati dallo chef Florjan Zaja e dalla sua brigata utilizzando prodotti freschissimi e a “chilometro zero”.

Gli ospiti musicali di venerdì 22 luglio saranno il deejay Rudy Mas e Gabry Sax, che abbinando mixer e sax daranno vita ad un incredibile fusione di generi e stili diversi.

Quest’anno gli “Happy Hour sul Mare” trovano spazio sulla terrazza di ponente, sulla quale è stato realizzato un nuovo e più ampio chiringuito che, per tutta l’estate, sarà il punto di riferimento degli eventi che animeranno lo Yacht Club. Gli appuntamenti si tengono regolarmente tutti i venerdì con ospiti ogni volta diversi per un’esperienza di divertimento sempre nuova e coinvolgente.

Vado Ligure. Fino al 24 giugno dalle 19 a mezzanotte presso la Società Operaia di Mutuo Soccorso “Pace e Lavoro”, nella Valle di Vado, in via Piave 182, si tiene la Sagra della Lumaca.

Oltre alle ottime lumache fresche si possono gustare tante ottime specialità: primi, secondi e dolci, accompagnate da vini piemontesi e veneti, birre.

Ogni sera non mancherà la musica dal vivo. Si esibiranno giovedì 21 giugno i Made in Italy, venerdì 22 giugno i C’È, sabato 23 giugno Robbi DJ. Domenica 24 giugno gran finale con i Slot Machine.