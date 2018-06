Spacciatore arrestato ad Albenga, Fuori Coro plaude la municipale: “Valore aggiunto per garantire la sicurezza”

Albenga. Ha ottenuto il plauso di “Fuori Coro”, compagine di ufficiali ed agenti della polizia locale appartenenti a vari Comuni d’Italia, l’arresto di uno spacciatore 36enne effettuato all’inizio di giugno dagli agenti della polizia municipale di Albenga.

“Fuori Coro” si definisce “un gruppo politicizzato” che non fa attività sindacale: “Siamo solo uniti dalla passione per il nostro lavoro per il quale promuoviamo iniziative ed attività volte al riconoscimento della nostra categoria spesso sottostimata e poco apprezzata”.

In una lettera inviata al sindaco della città delle Torri, Giorgio Cangiano, e al comandante, Enzo Montan, il gruppo scrive: “Abbiamo appreso da IVG.it che il comando di polizia locale di Albenga si è messo in evidenza in una operazione antidroga che ha portato all’arresto di un 36enne marocchino ed sequestro di una certa quantità di sostanza stupefacente. Tutto è nato durante un controllo finalizzato al contrasto dello spaccio di droga; durante questo servizio mirato, veniva notato e perquisito questo 36enne trovato in possesso di sostanza illecita e di contanti riconducibili all’attività di spaccio”.

“Quanto accaduto ad Albenga è la indiscutibile riprova del valore aggiunto rappresentato dalla polizia locale nel monitoraggio e nell’intervento nelle situazioni di emergenza, emergenza sociale e di piccola o grande criminalità. Il tutto a garanzia dell’ordine e della sicurezza comunitaria nei confronti della quale la polizia locale ha funzione primaria, essendo la stessa, la vera polizia di prossimità, per la conoscenza del territorio e delle situazioni grandi o piccole che caratterizzano quest’ultimo”.

Per questi motivi il Fuori Coro vuole manifestare “al Comune ed agli agenti viva soddisfazione e sinceri complimenti per il lavoro svolto dagli stessi con competenza e professionalità encomiabili. Bravi colleghi”.