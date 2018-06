“Sottoscrive” via telefono un contratto per la fibra, 83enne si rivolge a Federconsumatori: “Voleva solo un contratto voce”

Savona. Ha sottoscritto telefonicamente con una nota compagnia un abbonamento per avere un pacchetto internet con fibra ad alta velocità e linea fissa domestica. Peccato che secondo quanto denuncia Federconsumatori, che ora si sta occupando del caso, il cliente, un savonese di 83 anni, non avesse nessuna intenzione di attivare internet, ma fosse interessato soltanto ad avere un abbonamento per le telefonate dall’utenza fissa.

Invece, dopo aver siglato il contratto con un’operatrice che l’aveva contattato al telefono, l’ottantenne ha ricevuto a casa un modem. E’ stato proprio quando il corriere gli ha consegnato l’apparecchio che il cliente si è insospettito e ha chiesto aiuto all’associazione dei consumatori.

A quel punto da Federconsumatori Savona è partita una lettera alla compagnia per chiedere l’annullamento del contratto: “Il cliente in questione ha difficoltà di comprensione piuttosto serie e certificabili. Non ha minimamente idea di cosa siano un computer, internet e una linea fibra. Sperava di risparmiare qualcosa perché non intende rinunciare al telefono fisso in quanto i vuoti di memoria suoi e della moglie lo fanno preoccupare di non trovare il cellulare in casa quando ha bisogno. Mi si permetta di farvi notare che non fa onore fare concludere da vostri incaricati contratti con persone con evidenti problemi di comprensione e che ignorano completamente l’utilizzo di quanto vendete loro”.

“Posto che il vostro modem campeggia intonso nella confezione originale nel salotto del signore, guardato come un intruso foriero di grandi disgrazie dall’assistito e dalla moglie vi propongo di trasformare il contratto ‘sottoscritto’ in un contratto solo voce, con restituzione dell’apparecchio da voi inviato. Diversamente dovrò fare disdettare il contratto” conclude la lettera inviata da Federconsumatori Savona.

Per il momento, però, l’azienda non sembra aver accettato la proposta: “In merito all’eventuale ‘disconoscimento contrattuale’, nel segnalarvi che tale pratica non è gestita dal gruppo scrivente, vi informiamo che per avviare i necessari controlli, da parte dell’ufficio Frodi, circa la richiesta di disconoscimento contrattuale è necessario attenersi alla seguente procedura: effettuare denuncia presso l’autorità giudiziaria dando evidenza del codice fiscale; inviare via fax una fotocopia leggibile della denuncia; una fotocopia leggibile del documento di identità (fronte e retro); il contatto telefonico per informazioni sull’avvenuta presa in carico del disconoscimento”.