Sorpreso sul bus senza biglietto ad Alassio, prende ad ombrellate i controllori: arrestato

Alassio. Viaggiava su un bus di linea della Tpl, ma senza biglietto. Per questo motivo quando due controllori sono saliti sul mezzo e si sono accorti dell’irregolarità lo hanno invitato a scendere. Per tutta risposta, però, un marocchino di 43 anni, Azdine Benjelloul, ha prima tentato di allontanarsi e poi ha colpito ad ombrellate i due dipendenti Tpl finendo per essere arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri ad Alassio, sul bus di linea numero 40. Ad arrestare il marocchino sono stati i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile che erano stati allertati di quanto stava succedendo sul pullman (prima di tentare la fuga lo straniero aveva infatti avuto un acceso diverbio a bordo del mezzo e qualcuno aveva deciso di chiamare i militari).

Questa mattina Benjelloul è stato processato per direttissima in tribunale a Savona e il suo arresto è stato convalidato. Il marocchino ha poi patteggiato una pena di tre mesi di reclusione con la sospensione condizionale della pena. Al termine del processo è quindi tornato libero.