Borgio Verezzi. E’ uscito dalla villa che aveva appena svaligiato a Borgio Verezzi ancora con la cassaforte in mano. Probabilmente non immaginava che a tenerlo d’occhio ci fossero i carabinieri che, negli ultimi giorni, avevano intensificato i controlli proprio per prevenire i furti in abitazione. I militari della stazione di Pietra Ligure si sono messi subito all’inseguimento del ladro, un venticinquenne residente in provincia di Vercelli, che è stato bloccato al termine di un inseguimento mentre cercava di scappare in sella ad un motorino.

Secondo gli uomini dell’Arma, il giovane è il responsabile anche di altri due furti in villa, sempre avvenuti a Borgio Verezzi, nei giorni scorsi. Gli investigatori ne sono convinti anche alla luce di quello che hanno sequestrato al giovane negli accertamenti successivi al fermo: diversi arnesi da scasso, il motorino utilizzato appunto per i suoi spostamenti, ma soprattutto la refurtiva, del valore di circa 10 mila euro, recuperata dai militari.

Di recente nella zona di Borgio Verezzi si era registrato un incremento di furti e, di conseguenza, i carabinieri, in collaborazione con la polizia municipale, avevano intensificato i controlli. Per questo il torinese era già finito sotto osservazione da parte dei militari che lo avevano notato analizzando alcune immagini delle telecamere di sicurezza cittadine (fornite proprio dal comando della polizia locale).

Per cercare di non farsi identificare il venticinquenne, che questa mattina sarà processato per direttissima in tribunale, utilizzava targhe false per il motorino.

Nel frattempo le indagini dei carabinieri proseguono per risalire ad eventuali complici che possano aver aiutato il ladro. La villa dove ha colpito ieri sera è di un imprenditore del settore turistico di Borgio Verezzi che era uscito di casa un’ora prima del furto. Una circostanza che, secondo gli inquirenti, significa cheil ladro stava monitorando i movimenti del proprietario dell’abitazione.