Pietra Ligure. Nella mattinata di ieri, domenica 27 giugno, si è corsa a Pietra Ligure la sesta edizione della Up&Down, corsa podistica sulla distanza di 5,2 chilometri con partenza e arrivo da Bis Boccia, il bocciodromo comunale, seconda tappa del circuito Tune-Up RunRivieraRun.

Arrivo in fotocopia a quello del 2017, con Silvio Braida della Valtanaro che con il tempo di 17’51” ha preceduto di 3 secondi Alessandro Benati dell’Atletica Cogne (17’54”); terzo posto per Carlo Cangiano dell’Albenga Runners in 18’00”.

A seguire, quarto Marco Tiraboschi (La Recastello, 18’06”), quinto Mirko Ferrando (Ceriale San Giorgio, 18’58”), sesto Patrizio Vadone (RunRivieraRun, 19’36”), settimo Antonio Scarlata (Triathlon Pietra, 19’38”), ottavo Fabrizio Fattor (Albenga Runners, 19’42”), nono Christian Balasini (19’44”), decimo Simone Aicardi (Val Maremola Team, 19’57”), undicesimo Jose Eudes Rodrigues Da Silva Junior (Frecce Zena, 20’08”), dodicesimo Gilberto Fracchia (RunRivieraRun, 20’11”), tredicesimo Fabrizio Fossati (Run&motion, 20’13”).

In campo femminile successo di Enrica Meneghetti dell’Albenga Runners, quattordicesima assoluta con il tempo di 20’17”; seconda Anna Gusmini della Recastello in 21’28”, terza Martina Isoleri dell’Albenga Runners in 22’22”.

Poi, quarta Vera Giordani (New Run Team, 22’37”), quinta Elisa Vitton Mea (Atletica Cogne, 22’57”), sesta Stefania Sabena (Podistica Torino, 23’23”), settima Nella Andronaco (Runners Loano, 23’43”), ottava Marina Saccone (RunRivieraRun, 24’34”), nona Giorgia Orsini (GP Solvay, 24’50”), decima Fernanda Ferrabone (RunRivieraRun, 24’54”).

Al traguardo della corsa organizzata dall’Asd RunRivieraRun sono giunti 138 partecipanti: 103 maschi e 35 femmine.

Nelle premiazioni delle singole categorie anagrafiche sono stati esclusi i primi dieci assoluti. Sono stati premiati Sara Meloni (J/S), Michela Montanari (35/44), Francesca Villa (45/54), Rita Mollea (55/64) e Immacolata Fersini (over 65) tra le donne e Jose Eudes Rodrigues Da Silva Junior (J/S), Marco Ghisolfo (35/44), Gilberto Fracchia (45/54), Alberto Siviero (55/64) e Mario Valsania (over 65) tra gli uomini.

“Un sentito grazie, per la collaborazione, al Comune di Pietra Ligure e alla Polizia Municipale, agli Angels RunRivieraRun ed agli sponsor Noberasco, Weleda, Fondocasa, Alisea e Casanova Acqua Minerale, Bagni Lido Borgio Verezzi e le attività di Pietra Ligure che hanno aderito all’evento: Hotel Casa Valdese, Leofrutta, Caffè Toso, Bagni Bar Giardino, Market La Convenienza, Placita Caffè, Caffetteria Oasi, Birreria Brasseria Iguana, Camping dei Fiori, Pizzeria Ristorante al Castello, Bar Lido Borgio Verezzi. Grazie a Acsi Genova e Ceis Genova. E un enorme grazie a Max di Bis Boccia e ai suoi ragazzi per il ristoro finale e per la fantastica collaborazione” dicono gli organizzatori.

La classifica completa: