Settore immobiliare, anche a Savona arriva Confappi

Savona. Nasce la sezione di Savona di Confappi, ovvero la confederazione nazionale della piccola proprietà immobiliare. Fabrizio Persenda, imprenditore del settore immobiliare, è stato eletto alla guida della nuova Associazione provinciale, che punta ad essere un qualificato punto di riferimento per la tutela specifica degli interessi dei piccoli proprietari di immobili, dei condomini, degli amministratori condominiali e immobiliari.

Persenda sarà affiancato per i prossimi quattro anni da un consiglio direttivo composto da Marco Moretti e Umberto Torcello. La sede di Savona della Confappi si trova presso la Confcommercio di Savona, in corso Ricci 14, e tra le prime iniziative c’è la convenzione con Fimaa Savona, l’associazione delle agenzie immobiliari.

La Confederazione della Piccola Proprietà Immobiliare è nata a Milano, nel 1989 ed è riconosciuta dal Ministero come associazione maggiormente rappresentativa ai sensi della Legge 431/1998. “Si pone come fine istituzionale l’azione sindacale a tutela della categoria dei proprietari immobiliari; di curare lo sviluppo tecnico ed economico della proprietà privata; di rappresentarla nei confronti del Governo, degli Enti locali, delle Forze politiche, delle Organizzazioni sindacali ed economiche e della pubblica Amministrazione; di promuovere l’afflusso del risparmio verso l’investimento edilizio e di favorire l’accesso alla proprietà della casa in conformità con i principi costituzionali” spiegano da Confappi che ha circa 50 mila soci ed aderisce al Coordinamento Nazionale della Proprietà Immobiliare.