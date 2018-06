Savona. Prosegue la preparazione della Nazionale maschile verso i campionati europei di Barcellona, in programma dal 14 al 28 luglio, che rappresentano l’appuntamento principale della stagione. In questi giorni il Settebello è in collegiale a Savona.

Questa mattina gli azzurri sono stati ricevuti in Comune a Savona. “Abbiamo cercato veramente di farli sentire a casa – dice il sindaco Ilaria Caprioglio -. Siamo estremamente onorati che la Nazionale italiana di pallanuoto, il nostro Settebello, sia tornato qui a Savona ad allenarsi. Abbiamo cercato in tutti i modi di farli sentire a casa nella speranza che tornino più volte e mi sono rivolta anche a loro, ai nostri atleti: loro hanno un ruolo importante, non solo per far sempre arrivare in alto il nome dell’Italia, ma anche perché un domani magari saranno allenatori a loro volta di giovani atleti. Hanno quindi una grande responsabilità, ho sottolineato anche questo: formare dei ragazzi che siano poi rispettosi degli altri e delle regole. L’hanno compreso e sono veramente in gamba, non solo dal punto di vista sportivo ma anche come uomini”.

Campagna ha sottolineato come la piscina debba restare in gestione alla Rari Nantes. “Sino al 2019 la gestione è a carico della Rari Nantes – afferma Maurizio Scaramuzza, assessore comunale allo sport -, poi ci sarà una gara europea che valuterà il tutto. Stiamo valutando di portare avanti il discorso del secondo lotto con un project financing quindi ci saranno sicuramente degli sviluppi a breve per quanto riguarda l’impianto. Ovviamente la Rari Nantes è la storia della città di Savona e sicuramente sta facendo, ha fatto e farà un lavoro soprattutto sul sociale e sui ragazzi importante. Nel rispetto di tutte le regole dei vari bandi, il nostro cuore sarà sempre per la Rari Nantes; sono convinto che ha le capacità e la forza di andare avanti con noi“.

Nell’ambiente, c’è chi dice che Savona porta bene. “È vero – conferma Sandro Campagna -. Da giocatore venimmo qua nel preolimpico del 1992 e dopo qualche mese vincemmo la medaglia d’oro alle Olimpiadi. Nel 2012 siamo venuti qua ad effettuare una partita Italia-Russia e dopo qualche mese abbiamo vinto la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Londra. Adesso siamo ad un mese dai campionati europei e abbiamo iniziato la preparazione qui in questa splendida città, con un’accoglienza meravigliosa dell’amministrazione comunale e della Rari Nantes Savona. Saremo grati per sempre per questa accoglienza, con l’auspicio di tornare al più presto qui. Concentriamoci sul presente e sulla partita di domenica, Italia-Francia, che sarà una partita importante; speriamo che la città di Savona ci accolga a braccia aperte”.

Campagna ha ricordato come dalla Rari Nantes sono arrivati in Nazionale sempre giocatori di eccellenza, con la cultura del lavoro. “La Rari Nantes Savona è al vertice della pallanuoto italiana e non solo da più di trent’anni – riconosce il ct – e anche in tutti gli sport acquatici. Ha espresso una chiara identità verso la città, la regione e la nazione. Da qui sono usciti tantissimi campioni che hanno vinto medaglie olimpiche, mondiali ed europee; sono convinto che continuando a lavorare in questa maniera ne potranno arrivare tanti altri“.

Riguardo al futuro della piscina, Campagna sottolinea che “sono cambiati completamente i criteri di sopravvivenza di una società. Adesso pagare gli spazi acqua e partire da meno settanta o ottantamila euro le società fanno veramente fatica ad avere un budget, per cui tramite una buona gestione si può offrire un servizio come si deve alla cittadinanza, la possibilità ai propri atleti di allenarsi, non solo alla prima squadra ma anche ai ragazzini che hanno così l’opportunità di avere gli spazi adeguati per poter effettuare una scuola che abbia una disciplina, delle regole, un senso del dovere, un senso per il lavoro. Se poi da questi giovani usciranno campioni per il futuro bene, ma saranno sicuramente grandi cittadini e la Rari Nantes Savona ne è un esempio“.

“Saranno tre giorni importanti – prosegue Campagna – perché domenica abbiamo la partita ma già venerdì pomeriggio ci alleneremo con i francesi per un common training: due partite di sabato e poi quella ufficiale domenica che conclude questo collegiale. Siamo qui senza giocatori della Pro Recco e del Brescia e quindi sarà una grande opportunità per tanti giovani: ho chiamato anche qualche 1999 e 2000, a dimostrazione che le porte della Nazionale sono sempre aperte e chiunque ha ambizioni di arrivare verso l’eccellenza qui troverà terreno fertile per lavorare e far diventare forti i giocatori”.

Domenica 10 giugno alle ore 15,30 nella piscina comunale di Savona si svolgerà l’incontro amichevole con la Nazionale francese che proprio oggi arriva nella città della Torretta.

Per l’occasione il commissario tecnico Alessandro Campagna ha convocato tredici atleti: Luca Damonte (Rari Nantes Savona), Giacomo Cannella, Matteo Spione (SS Lazio Nuoto), Giacomo Casasola, Enrico Caruso (CC Ortigia), Mattia Antonucci (Roma Vis Nova), Alessandro Velotto, Vincenzo Dolce (CC Napoli), Pietro Figlioli, Andrea Fondelli, Valentino Gallo, Gianmarco Nicosia, Edoardo Di Somma (Bpm Sport Management).

Lo staff è composto, oltre che da Campagna, dall’assistente tecnico Amedeo Pomilio, dal team manager Alessandro Duspiva, dal medico Gianfranco Colombo, dal fisioterapista Luca Mamprin e dal preparatore atletico Alessandro Amato.

Arbitri dell’incontro due fischietti internazionali savonesi: Alberto Rovida e Massimo Savarese, quest’ultimo eletto, da una giuria composta dagli allenatori di Serie A e dai giornalisti specializzati, miglior arbitro stagionale.

Nel frattempo ieri sera la Rari Nantes Savona ha festeggiato il termine della stagione. Un’annata sportiva segnata dagli eccellenti successi nella pallanuoto, con il quinto posto che vale la qualificazione alla Len Euro Cup, e del nuoto sincronizzato, con il quindicesimo titolo tricolore assoluto. Ospite d’eccezione il Settebello, che si è unito ai festeggiamenti ed è stato a sua volta applaudito.