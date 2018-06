Serie C: la Cairese cede al Fossano

Cairo Montenotte. Giornata difficile in Serie C per la Cairese che in ranghi ridotti vede interrompersi la striscia positiva che durava da cinque partite, perdendo con il Fossano.

I valbormidesi si schierano con Buschiazzo sul monte in coppia con Marenco dietro al piatto, Sequera in prima base, Sulsenti in seconda, in terza Bloise, interbase Bellino, esterno sinistro Scarrone, al centro Sechi e a destra Gandolfo.

La Cairese parte bene; soltanto a causa di una piccola incertezza permette ai piemontesi di segnare due punti al secondo inning. Poi la gara prosegue in equilibrio sino alla settima ripresa. È l’ora della verità e la panchina corta pesa come un macigno sulle scelte dello staff tecnico, mentre la voglia dei piemontesi di chiudere il campionato, assieme alla prestazione impeccabile del lanciatore Sacha Bongiovanni, fanno la differenza: 7 a 0 il risultato finale, punteggio sin troppo severo.

Ora, ironicamente, il calendario prevede due giornate di riposo. Si riprenderà domenica 8 luglio in casa contro il Mondovì per poi concludere domenica 15 a Bavari contro i Rookies di Genova. Per la Cairese due partite da vincere per mantenere la terza piazza.

Nella foto sopra: Buschiazzo sul monte.

I coach cairesi concentrati.

Un time-out.

Nel campionato Under 12 la Cairese ritrova grinta e concentrazione e consolida il primato in classifica battendo i Rookies di Genova per 15 a 9.

I biancorossi si schierano in campo con Bruno in pedana, Poddine a ricevere, in prima base Giuria, in seconda Rozio, Raddi in terza, interbase Garra e all’esterno Sciandra a sinistra, Lombardo al centro e Secci a destra. Inizio equilibrato in cui le formazioni segnano tre punti ciascuna. Bruno dal canto suo ottiene ben sette eliminazioni al piatto; si arriva alla fine del terzo inning con i padroni di casa in vantaggio per 8 a 5. Come previsto dal regolamento si cambiano le batterie e si inseriscono Raddi a ricevere e Chiarlone sul monte, Toffanello all’esterno centro e Mendola a sinistra. La reazione dei rivieraschi è puntuale e si chiude il quarto con il punteggio nuovamente in parità: 9 a 9.

I biancorossi non sono disposti a cedere e dominano le due riprese successive con una difesa perfetta trascinata da Giuria, in gran forma sul monte. Ottima anche la prova collettiva in attacco: Giuria quattro valide su quattro turni con due doppi, due doppi anche per Raddi e Garra, valide Anche per Secci e Lombardo. Inoltre Garra ha ricevuto la sua prima base intenzionale in carriera accrescendo la sua fama di battitore indomabile. In chiusura non possiamo esimerci dal menzionare Rozio, autore di una partita perfetta. Conclusa la stagione regolare la Cairese resta in testa alla classifica e deve aspettare l’esito dell’incontro Rookies contro Cubs per definire il risultato finale.

Prossimi impegni per i ragazzi la partecipazione al camp interno e domenica 29 luglio appuntamento col sesto torneo Città di Cairo Montenotte.

Giuria lanciatore.

Rozio in battuta.

Un time-out.

La vittoria contro i Cubs consolida la seconda posizione della Cairese nel campionato nazionale Under 15.

La formazione partente è così disposta: sul monte De Bon coadiuvato da Castagneto a ricevere, in prima base Angoletta, Franchelli in seconda, in terza Pepino, in interbase Andrea Torterolo, in esterno Bussetti, Davide Torterolo e Buschiazzo. Partita in parità per una ripresa, poi la Cairese prende il largo con un’ottima prestazione corale in attacco. Particolarmente ispirati i fratelli Torterolo con due valide a testa come De Bon, Buschiazzo, Franchelli, Baisi e Angoletta. In difesa sul monte c’è ancora molto da lavorare anche se la partita ha dato buone indicazioni; dopo De Bon si sono alternati Satragno e Baisi. Risultato finale: 21 a 10 per i valbormidesi.

Il campionato si concluderà le prossima settimana. La Cairese dovrà giocare l’ultimo incontro con i Cubs, previsto per lunedì 25 giugno; ultimo impegno la trasferta a Bavari sabato 30 contro i Rookies.