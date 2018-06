Serie B, Vini Capetta Don Dagnino: netto successo sul Ceva

Andora. Venerdì sera intenso per la Serie B con quattro incontri. Tutto facile per la Vini Capetta Don Dagnino che sale a quota 11, battendo ad Andora il Srt Progetti Ceva: 8-2 al riposo, 11-2 il finale.

Sfida di grande equilibrio, invece, quella tra Bogliano Surrauto Monticellese e Bcc Pianfei Pro Paschese. I monticellesi partono forte, 3-0, ma gli ospiti pareggiano i conti, 3-3. Si viaggia un gioco per parte, 5-5 al riposo, 8-8 nella ripresa. Finale per Gatti e compagni: 11-8.

Sale la Virtus Langhe che passa a Bene Vagienna. Burdizzo e compagni vanno alla pausa in vantaggio di due giochi, nel secondo tempo l’aggancio dei padroni di casa a quota 8. Poi il break decisivo della Virtus Langhe, 8-10, prima del 9-11 conclusivo.

Punto della Speb con la ArGi Arredamenti Taggese con Orizio in campo da centrale e Riva in battuta. Primo gioco dei taggesi, i padroni di casa ribaltano la situazione, 1-3. Time-out ospite e secondo gioco dell’ArGi Arredamenti Taggese, poi Magnaldi e compagni allungano sull’8-2 per chiudere 11-3.

Il tabellino:

Vini Capetta Don Dagnino-Srt Progetti Ceva 11-2

Vini Capetta Don Dagnino: Daniele Grasso, Fabio Novaro Mascarello (Giacomo Aicardi), Diego Ghigliazza, Roberto Ciccione. Dt: Diego Ghigliazza.

Srt Progetti Ceva: Omar Balocco, Nicholas Bacino, Alessandro Suffia, Massimo Balocco. Dt: Giorgio Poggio.

Arbitro: Giovanni Olivieri.

I risultati della 12ª giornata:

Morando Neivese-Credito Cooperativo Caraglio 11-7

Acqua S.Bernardo San Biagio-Alfieri Albese rinviata al 6 giugno ore 21

Speb-ArGi Arredamenti Taggese 11-3

Bogliano Surrauto Monticellese-Bcc Pianfei Pro Paschese 11-8

Vini Capetta Don Dagnino-Srt Progetti Ceva 11-2

Salumificio Benese-Virtus Langhe 9-11

La classifica: Alfieri Albese; Vini Capetta Don Dagnino 11, Acqua S.Bernardo San Biagio 9, Morando Neivese 8, Bogliano Surrauto Monticellese 7, Bcc Pianfei Pro Paschese 6, Salumificio Benese, Virtus Langhe 4, ArGi Arredamenti Taggese, Speb, Credito Cooperativo Caraglio 3, Srt Progetti Ceva 2.

Le partite della 13ª giornata:

lunedì 4 giugno ore 17 a Taggia: ArGi Arredamenti Taggese-Morando Neivese

lunedì 4 giugno ore 21 a Ceva: Srt Progetti Ceva-Acqua S.Bernardo San Biagio

lunedì 4 giugno ore 21 ad Alba: Alfieri Albese-Salumificio Benese

lunedì 4 giugno ore 21 a Madonna del Pasco: Bcc Pianfei Pro Paschese-Speb

lunedì 4 giugno ore 21 a Caraglio: Credito Cooperativo Caraglio-Vini Capetta Don Dagnino

martedì 5 giugno ore 21 a Dogliani: Virtus Langhe-Bogliano Surrauto Monticellese