Serie B: la Vini Capetta Don Dagnino sale a quota 12

Andora. Due le gare della seconda di ritorno nella serata di ieri, martedì 5 giugno. La Vini Capetta Don Dagnino sale a quota 12 in classifica, vincendo a Caraglio. Grasso e compagni partono forte con quattro giochi consecutivi, i caragliesi dimezzano le distanze (2-4, 3-6), prima del 3-7 al riposo. Nella ripresa la formazione di Andora non concede giochi agli avversari: 3-11 il finale.

Passo avanti in zona playoff per la Virtus Langhe che a Dogliani stoppa la Bogliano Surrauto Monticellese. Equilibrio solo in avvio, poi sul 3-3 il break di Burdizzo e compagni che, giocando con grande determinazione, salgono sul 7-3 alla pausa e poi sul 10-3 nella ripresa, chiudendo al termine 11-4.

Serie B che torna in campo oggi con due recuperi: alle 17 ArGi Arredamenti Taggese-Morando Neivese, alle 21 Bcc Pianfei Pro Paschese-Speb.

Il tabellino:

Credito Cooperativo Caraglio-Vini Capetta Don Dagnino 3-11

Credito Cooperativo Caraglio: Enrico Vallati, Luca Bruno, Roberto Tomatis (Samuele Rittano), Andrea Fea. Dt: Roberto Romanisio.

Vini Capetta Don Dagnino: Daniele Grasso, Davide Somà, Diego Ghigliazza, Roberto Ciccione (Andrea Barra). Dt: Diego Ghigliazza.

Arbitro: Gianfranco Brignone.

Gli incontri del 13° turno:

ArGi Arredamenti Taggese-Morando Neivese rinviata 6 giugno ore 17

Srt Progetti Ceva-Acqua S.Bernardo San Biagio rinviata 13 giugno ore 21

Alfieri Albese-Salumificio Benese rinviata 12 giugno ore 21

Bcc Pianfei Pro Paschese-Speb rinviata 6 giugno ore 21

Virtus Langhe-Bogliano Surrauto Monticellese 11-4

Classifica: Vini Capetta Don Dagnino 12, Alfieri Albese 11, Acqua S.Bernardo San Biagio 9, Morando Neivese 8, Bogliano Surrauto Monticellese 7, Bcc Pianfei Pro Paschese 6, Virtus Langhe 5, Salumificio Benese 4, ArGi Arredamenti Taggese, Speb, Credito Cooperativo Caraglio 3, Srt Progetti Ceva 2.

Il programma della 14ª giornata:

venerdì 8 giugno ore 21 a Bene Vagienna: Salumificio Benese-Srt Progetti Ceva

venerdì 8 giugno ore 21 a San Rocco Bernezzo: Speb-Virtus Langhe

venerdì 8 giugno ore 21 a Neive: Morando Neivese-Vini Capetta Don Dagnino

sabato 9 giugno ore 17 a Taggia: ArGi Arredamenti Taggese-Bcc Pianfei Pro Paschese

sabato 9 giugno ore 21 a San Biagio Mondovì: Acqua S.Bernardo San Biagio-Credito Cooperativo Caraglio

domenica 10 giugno ore 21 a Monticello: Bogliano Surrauto Monticellese-Alfieri Albese