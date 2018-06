Serie B: la Don Dagnino rafforza la seconda posizione

Andora. Chiusura della quarta giornata di ritorno in Serie B con tre match venerdì sera.

L’Alfieri Albese consolida la leadership, superando al Mermet la Speb: un gioco per parte in avvio, poi Gatto e compagni prendono in mano la partita e vanno alla pausa sull’8-2, per imporsi 11-2.

Tiene il passo la Vini Capetta Don Dagnino che si aggiudica lo scontro al vertice con l’Acqua S.Bernardo San Biagio. Avvio equilibrato, poi il primo break dei padroni di casa, 3-1, 4-2, prima del nuovo allungo, dal 4-3 al 7-3 alla fine del primo tempo. Nella seconda frazione i monregalesi ripartono forte con tre giochi di fila, ma Grasso e compagni non si fanno raggiungere per chiudere 11-7.

Quasi quattro ore di gioco a Ceva. Balocco e compagni giocano un grande primo tempo: 3-0, 6-1, prima al 7-3 al riposo. Nella ripresa meglio la Bogliano Surrauto Monticellese che riesce a pareggiare i conti sull’8-8, con sedicesimo gioco alla caccia unica. Gatti e compagni non si fermano a salgono a 10, nono gioco dei cebani, prima del 9-11 finale, con ultimo gioco ancora alla caccia secca.

Il tabellino:

Vini Capetta Don Dagnino-Acqua S.Bernardo San Biagio 11-7

Vini Capetta Don Dagnino: Daniele Grasso, Fabio Novaro Mascarello, Diego Ghigliazza, Andrea Barra. Dt: Diego Ghigliazza.

Acqua S.Bernardo San Biagio: Gilberto Torino, Simone Re, Danilo Mattiauda, Andrea Aimo. Dt: Diego Fazzone.

Arbitro: Ezio Salvetto.

I risultati della 15ª giornata:

Bcc Pianfei Pro Paschese-Morando Neivese 11-1

Virtus Langhe-ArGi Arredamenti Taggese 11-3

Credito Cooperativo Caraglio-Salumificio Benese 4-11

Vini Capetta Don Dagnino-Acqua S.Bernardo San Biagio 11-7

Alfieri Albese-Speb 11-2

Srt Progetti Ceva-Bogliano Surrauto Monticellese 9-11

La classifica: Alfieri Albese 15, Vini Capetta Don Dagnino 13, Acqua S.Bernardo San Biagio 11, Morando Neivese 9, Bcc Pianfei Pro Paschese, Bogliano Surrauto Monticellese 8, Virtus Langhe 7, Salumificio Benese 6, ArGi Arredamenti Taggese, Speb, Credito Cooperativo Caraglio 3, Srt Progetti Ceva 2.

Il programma della 16ª giornata:

lunedì 18 giugno ore 21 a Neive: Morando Neivese-Acqua S.Bernardo San Biagio

lunedì 18 giugno ore 21 a Bene Vagienna: Salumificio Benese-Vini Capetta Don Dagnino

lunedì 18 giugno ore 21 a Monticello: Bogliano Surrauto Monticellese-Credito Cooperativo Caraglio

martedì 19 giugno ore 21 a San Rocco Bernezzo: Speb-Srt Progetti Ceva

martedì 19 giugno ore 21 a Madonna del Pasco: Bcc Pianfei Pro Paschese-Virtus Langhe

mercoledì 20 giugno ore 21 a San Biagio della Cima: ArGi Arredamenti Taggese-Alfieri Albese