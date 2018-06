Serie B: Don Dagnino, netto successo a San Rocco Bernezzo

Andora. Dopo l’anticipo di Monticello d’Alba, giovedì sera, con la vittoria per 11-10 della Bogliano Surrauto Monticellese di Fabio Gatti sull’Acqua S.Bernardo San Biagio di Gilberto Torino, venerdì sera ricco per il campionato cadetto con tre partite in programma.

A Madonna del Pasco è tutto facile per la formazione di Matteo Levratto, che supera 11-1 la Srt Progetti Ceva di Omar Balocco, mentre la Vini Capetta Don Dagnino di Daniele Grasso espugna lo sferisterio di San Rocco di Bernezzo, battendo 3-11 la Speb di Marco Magnaldi.

Equilibrio e spettacolo a Neive, dove nella formazione di casa è ancora assente il capitano Marco Fenoglio, sostituito in battuta dal centrale Loris Riella. Dopo un primo tempo predominato dagli ospiti e chiuso in vantaggio 4-6, nella ripresa la gara sale d’intensità, c’è subito l’aggancio sul 6-6, con le squadre che si tengono a braccetto fino al 10-10, ma i benesi sempre in vantaggio. È così anche per il ventunesimo gioco, quello decisivo, che premia la quadretta di Paolo Sanino, 10-11.

Oggi si completa il turno con le partite di Taggia, alle 17, tra l’ArGi Arredamenti Taggese e la Credito Cooperativo Caraglio, mentre alle 21, a Dogliani, scenderanno in campo la Virtus Langhe e la capolista Alfieri Albese.

Il tabellino del match degli andoresi:

Speb-Vini Capetta Don Dagnino 3-11

Speb: Marco Magnaldi, Manuel Brignone, Andrea Dalmasso, Marco Rinaudo. Dt: Mario Musso.

Vini Capetta Don Dagnino: Daniele Grasso, Fabio Novaro Mascarello, Diego Ghigliazza, Roberto Ciccione. Dt: Diego Ghigliazza.

Arbitro: Giulia Viada.

I risultati della 18ª giornata:

Bogliano Surrauto Monticellese-Acqua S.Bernardo San Biagio 11-10

Morando Neivese-Salumificio Benese 10-11

Bcc Pianfei Pro Paschese-Srt Progetti Ceva 11-1

Speb-Vini Capetta Don Dagnino 3-11

sabato 30 giugno ore 17 a Taggia: ArGi Arredamenti Taggese-Credito Cooperativo Caraglio

sabato 30 giugno ore 21 a Dogliani: Virtus Langhe-Alfieri Albese

Classifica: Alfieri Albese 17, Vini Capetta Don Dagnino 15, Acqua S.Bernardo San Biagio 13, Bogliano Surrauto Monticellese, Bcc Pianfei Pro Paschese 11, Morando Neivese 10, Virtus Langhe 8, Salumificio Benese 7, Speb, ArGi Arredamenti Taggese 4, Credito Cooperativo Caraglio, Srt Progetti Ceva 3.

Il programma del 19° turno:

lunedì 2 luglio ore 21 a Bene Vagienna: Salumificio Benese-Bogliano Surrauto Monticellese

martedì 3 luglio ore 21 a Caraglio: Credito Cooperativo Caraglio-Bcc Pianfei Pro Paschese

martedì 3 luglio ore 21 ad Andora: Vini Capetta Don Dagnino-ArGi Arredamenti Taggese

martedì 3 luglio ore 21 a Ceva: Srt Progetti Ceva-Virtus Langhe

martedì 3 luglio ore 21 a San Biagio Mondovì: Acqua S.Bernardo San Biagio-Speb

mercoledì 4 luglio ore 21 ad Alba: Alfieri Albese-Morando Neivese