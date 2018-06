Serie B: Don Dagnino battuta dalla Neivese

Andora. Venerdì sera si sono giocate le prime tre gare della terza giornata di ritorno di Serie B, tra cui quella della Vini Capetta Don Dagnino.

La Morando Neivese ferma i rossoblù e aggancia il terzo posto in classifica. Una bella partita, intensa, che ha divertito i tanti spettatori in tribuna. Gli ospiti iniziano forte con un parziale di tre giochi a zero; i neivesi rientrano in partita, agganciando gli avversari a quota 4, prima del 5-5 alla pausa. Il primo gioco della ripresa è della Vini Capetta Don Dagnino, controbreak della Morando Neivese, 8-6, ma è ancora parità: 8-8. Finale per Fenoglio e compagni che chiudono 11-8.

Il tabellino:

Morando Neivese-Vini Capetta Don Dagnino 11-8

Morando Neivese: Marco Fenoglio, Loris Riella, Andrea Giraudo, Matteo Marenco. Dt: Ercole Fontanone.

Vini Capetta Don Dagnino: Daniele Grasso, Fabio Novaro Mascarello, Diego Ghigliazza, Roberto Ciccione. Dt: Diego Ghigliazza.

Arbitro: Ivan Montanaro.

I risultati della 14ª giornata:

Salumificio Benese-Srt Progetti Ceva 11-4

Speb-Virtus Langhe 4-11

Morando Neivese-Vini Capetta Don Dagnino 11-8

ArGi Arredamenti Taggese-Bcc Pianfei Pro Paschese 1-11

Acqua S.Bernardo San Biagio-Credito Cooperativo Caraglio 11-1

domenica 10 giugno ore 21 a Monticello: Bogliano Surrauto Monticellese-Alfieri Albese

La classifica: Alfieri Albese, Vini Capetta Don Dagnino 12, Acqua S.Bernardo San Biagio 10, Morando Neivese 9, Bogliano Surrauto Monticellese, Bcc Pianfei Pro Paschese 7, Virtus Langhe 6, Salumificio Benese 5, ArGi Arredamenti Taggese, Speb, Credito Cooperativo Caraglio 3, Srt Progetti Ceva 2.

Il programma della 15ª giornata:

mercoledì 13 giugno ore 21 a Madonna del Pasco: Bcc Pianfei Pro Paschese-Morando Neivese

giovedì 14 giugno ore 21 a Dogliani: Virtus Langhe-ArGi Arredamenti Taggese

giovedì 14 giugno ore 21 a Caraglio: Credito Cooperativo Caraglio-Salumificio Benese

venerdì 15 giugno ore 21 ad Andora: Vini Capetta Don Dagnino-Acqua S.Bernardo San Biagio

venerdì 15 giugno ore 21 ad Alba: Alfieri Albese-Speb

venerdì 15 giugno ore 21 a Ceva: Srt Progetti Ceva-Bogliano Surrauto Monticellese