Senato, Paolo Ripamonti eletto vice presidente della Commissione Industria, Commercio e Turismo

Roma. Il senatore Paolo Ripamonti (Lega) è stato nominato questa mattina vice Presidente della Commissione “Industria, Commercio e Turismo” a Palazzo Madama.

“Un onore – è il primo commento dell’assessore savonese alla Sicurezza – ringrazio la Lega per la fiducia e la maggioranza che mi ha sostenuto: non vedo l’ora di mettermi al lavoro”.

“Ci daremo da fare per tematiche di rilievo nazionale, ma con grande attenzione per il nostro territorio. Questioni come l’area di crisi complessa, le aziende in difficoltà, la Bolkestein e lo sviluppo del turismo, fondamentali per la nostra terra, saranno solo alcuni degli argomenti che affronteremo in Commissione” conclude.