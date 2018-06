Semifinali Under 17 A: Rari Nantes Savona vittoriosa di misura sulla Zero9

Savona. Si è giocata oggi, nella piscina comunale Zanelli di Savona, la prima giornata delle semifinali del campionato Under 17 A.

Nell’incontro di apertura la Rari Nantes Savona ha battuto la Zero9 di Roma con il punteggio di 6 a 5. Nel secondo incontro in programma il Salerno ha sconfitto la Florentia per 7 a 4. Prima di entrambe le partite è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Noemi Carrozza.

Domani, mercoledì 20 giugno, alle ore 9,30 si affronteranno Florentia e Savona; alle ore 10.45 in acqua Zero9 contro Salerno.

I tabellini delle due partite.

Rari Nantes Savona – Zero9 6-5

(Parziali: 1-1, 1-0, 2-3, 2-1)

Rari Nantes Savona: Da Rold, Grossi 2, Magliano, Zunino, Boggiano, Patchaliev 1, Ghillino 1, Giovanetti, Bertino 1, Ricci 1, F. Taramasco, Caldieri, Savarese. All. Federico Mistrangelo.

Zero9: Giannotti, Viglialoro, Serao, De Stasio, Graziosi, Martucci, Capezzone 1, Micucci, Sordini 3, De Matteis 1, Salvi, Cano, Di Bernardo. All. Stefano Fonti.

Arbitro: Marco Piano (Genova). Giudice arbitro: Carlo Salino (Albisola Superiore).

Note. Superiorità numeriche: Savona 5 su 7, Zero9 2 su 5. Usciti per limite di falli: nessuno.

Rari Nantes Salerno – Rari Nantes Florentia 7-4

(Parziali: 1-1, 2-2, 2-0, 2-1)

Rari Nantes Salerno: Milione, Barela, Polichetti 1, Monetti, Orio, Lauria, Longo, Ragosta, Carrella 1, Fortunato 4, Russo, Malandrino 1, Taurisano. All. Andrea Scotti Galletta.

Rari Nantes Florentia: Maurizi, Guidi, Bonciani, Chemeri, Taverna, Corsi, D’Agnano, Carnesecchi 1, Chellini, Calamai 1, Porcu 1, Borghigiani 1, Corti. All. Luca Minetti.

Arbitro: Luca Iacovelli (Roma). Giudice arbitro: Carlo Salino (Albisola Superiore).

Note. Superiorità numeriche: Salerno 1 su 5 più 2 rigori realizzati, Florentia 2 su 6. Usciti per limite di falli: nessuno. A 1’55” dalla fine del 1° tempo è stato ammonito per proteste Scotti Galletta. A 5’00” dalla fine del 3° tempo è stato espulso per proteste Tortorella, accompagnatore del Salerno. A 28” dalla fine del 3° tempo è stato espulso per proteste Chellini, accompagnatore della Florentia. A 6’11” dalla fine del 4° tempo è stato espulso per proteste Scotti Galletta. A 5’31” dalla fine del 4° tempo è stato ammonito per proteste Minetti.