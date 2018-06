Scuole di Campochiesa, Perrone: “Per Tomatis anche famiglie e maestre che protestano sono in campagna elettorale?”

Albenga. Continua il ping-pong politico tra l’amministrazione comunale di Albenga e la minoranza di Forza Italia a proposito delle scuole di Campochiesa.

Dopo l’attacco del gruppo di opposizione e la replica della maggioranza, ecco tornare alla carica il consigliere di centro-destra Ginetta Perrone: “Fa molto bene a non replicare il vicesindaco Riccardo Tomatis al giudizio di grande scarsità amministrativa che non tanto io come Consigliere comunale ma un’intera docenza scolastica e tutte le famiglie della scuola elementare di Campochiesa hanno messo in evidenza, questa mattina, a mezzo stampa, probabilmente dopo averle tentate tutte per far smuovere l’assessore ai lavori pubblici. Dirà forse Riccardo Tomatis che anche i genitori dei bambini e le maestre che protestano sono in campagna elettorale in competizione con lui? Suvvia assessore Tomatis non cada nel ridicolo più di quanto già non ci sia sprofondato”.

“Assurdo che si arrivi a programmare, durante la pausa estiva, i lavori di ripristino di quattro scalini esterni, in un’area chiusa al transito degli alunni da mesi, dove i nostri cantonieri avrebbero potuto tranquillamente e in economia mettere in sicurezza quei gradini che a inizio gennaio hanno causato un trauma ad un alunno cadendo con una ferita estesa all’arcata sopraciliare”.

“Ringraziamo il vicario della scuola, la docente Mara Grossi, per il buon senso delle sue parole. Noi siamo in possesso del carteggio scuola-Comune che testimonia da oltre un anno le richieste di intervento mai evase dall’assessore Tomatis, lavori di somma urgenza che sono stati ignorati in tutti questi mesi e derubricati all’estate imminente, nonostante da gennaio ad oggi ci siano state settimane intere di sole. Ecco perchè restiamo vigili nel seguire la progressione dei lavori di ripristino e ancora una volta attestiamo la nostra solidarietà a famiglie e insegnanti che hanno avuto il coraggio di denunciare l’inefficienza dell’assessore Riccardo Tomatis”.